Pd Cento, grande successo per la cena con Bonaccini

Il segretario dem Cortesi: “Ancora una volta dimostriamo la forza della nostra comunità”

Il Partito Democratico di Cento esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita della cena con Stefano Bonaccini, già presidente della Regione Emilia-Romagna, attuale presidente del Pd ed europarlamentare, che si è tenuta sabato sera nel ristorante “AltaMarea” di Casumaro.

“Oltre 100 persone hanno partecipato a questa serata speciale, condividendo valori, impegno e passione che ci uniscono” – dichiara il segretario dem centese Alessandro Cortesi – “Ancora una volta dimostriamo la forza della nostra comunità, sempre presente e pronta al confronto per costruire una proposta politica solida e migliorare la nostra città.”

Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, ai volontari e agli iscritti che con il loro impegno quotidiano tengono vivo il nostro partito. Un grazie particolare al segretario regionale Luigi Tosiani, al segretario provinciale Nicola Minarelli e al capogruppo Pd in consiglio regionale Paolo Calvano, sempre presenti e al nostro fianco nel lavoro sul territorio.

Uno dei temi centrali della serata è stato, inevitabilmente, quello dell’Europa: dopo i recenti sviluppi internazionali, l’Unione Europea deve dimostrare il suo grande valore, restando unita per superare le difficoltà di chi la vorrebbe divisa. Proprio da europarlamentare, Stefano Bonaccini ha voluto rimarcare le grandi sfide che dovrà fronteggiare l’Europa e il proprio impegno per contribuire al superamento di tali sfide, per la tenuta e lo sviluppo dell’UE.

Il successo di questa iniziativa conferma la vitalità del Partito Democratico a Cento e la volontà di proseguire, insieme, il percorso di ascolto e proposta per il presente e il futuro della nostra comunità, partendo dal tema dell’Europa, fondamentale per i recenti sviluppi internazionali e per la mole di fondi ed opportunità che hanno fornito al nostro territorio, di cui abbiamo parlato molto nel corso della cena e che ci vede in prima linea nell’azione di supporto dell’Unione Europea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...