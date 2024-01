PD CENTO: il neo-segretario Alessandro Cortesi ha presentato la nuova squadra di governo

Formata la nuova segreteria del Partito Democratico di Cento. Soddisfatto Cortesi della sua nuova squadra. Lavoreremo promuovendo valori di inclusività, equità e partecipazione attiva. Il Partito Democratico di Cento si è riunito in un’importante assemblea presso la Sala Zarri il 27 gennaio, durante la quale il neo-segretario Alessandro Cortesi ha presentato la nuova squadra di governo. La nuova segreteria è così composta: SCUOLA, CULTURA E LEGALITÀ: Paola Bergamini ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE: Enza Esposito LAVORO E SVILUPPO ECONOMICO: Ivan Greghi DIRITTI, POLITICHE GIOVANILI E DI GENERE: Elisa Benatti SPORT, ASSOCIAZIONISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: Pierpaolo Busi SANITÀ, SALUTE E AMBIENTE: Mattia Franceschelli TRASPORTI E INFRASTRUTTURE: Rosa Sandoni Cortesi ha espresso la sua soddisfazione riguardo alla composizione della squadra, sottolineando che si tratta di un gruppo che riflette la diversità del territorio, abbracciando differenti generi e fasce d’età. La nuova segreteria è già al lavoro, ognuno concentrato sul proprio ambito, con l’obiettivo di approfondire le tematiche e contribuire attivamente al progresso del nostro territorio. “Abbiamo voluto creare una squadra che rappresenti al meglio le esigenze della nostra comunità, unendo competenze e passione per il bene comune”, ha dichiarato Cortesi. “Siamo determinati a lavorare per riavvicinarci al nostro elettorato e per accogliere nuovi iscritti, ascoltando le esigenze della cittadinanza e proponendo soluzioni concrete. Ci aspettano sfide importanti per il futuro”. La segreteria del Partito Democratico di Cento si propone di essere un punto di riferimento per il territorio, promuovendo valori di inclusività, equità e partecipazione attiva. Con il contributo di ognuno dei suoi membri, mira a realizzare un programma concreto che risponda alle aspettative della comunità e promuova uno sviluppo sostenibile per tutti.

