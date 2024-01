PEDALATE IN LIBERTA’: UN INCONTRO PER PARLARE del grande campione Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni

“Pedalate in libertà ” incontro con la giornalista Laura Guerra, centese, che per una decina di anni si è dedicata a questa bella e importante storia che è arrivata a dare a Bartali il titolo di Giusto fra le nazioni. Un incontro in cui si parlerà del grande campione Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni, dell’intreccio della storia con le pedalate di questo grande personaggio …ma anche, come si possa essere artefici di pace, missionari del bene….Una vita dedicata allo sport, alla famiglia ma soprattutto alle medaglie da fissare nel cuore Una storia tutta da ascoltare, che ancora oggi dà un prezioso insegnamento e che cela ancora piccoli segreti legati anche al nostro territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...