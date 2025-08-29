  • Ven. Ago 29th, 2025

Persiceto: dichiarazione del sindaco su recente aggressione – 29.07.2025

Ago 29, 2025
“Nei giorni scorsi – dichiara il sindaco di San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti – sono stato informato dell’aggressione ai danni di un pizzaiolo in un’esercizio commerciale di Persiceto e ho visto le immagini, tremende e piene di violenza, del video che è stato successivamente pubblicato, insieme alla notizia dell’accaduto, anche su alcune testate giornalistiche. Sono profondamente dispiaciuto e rammaricato per quanto successo. In mia assenza la vicesindaco Valentina Cerchiari si è recata presso la pizzeria per portare la solidarietà dell’amministrazione comunale e sincerarsi delle condizioni del dipendente aggredito che ora è stato dimesso dall’ospedale ed è in via di recupero. Quello che presumibilmente risulta essere l’aggressore non abita a Persiceto, mentre alcuni dei suoi parenti sono i soli assegnatari di un alloggio popolare nella nostra cittadina: stiamo facendo tutte le verifiche del caso con i servizi sociali che seguono la famiglia per avere più dettagli possibili su questa situazione. Ai cittadini voglio assicurare che davanti a casi simili non abbassiamo la guardia, anzi cercheremo di essere ancor più vigili e attenti: la sicurezza rimane una delle nostre priorità di mandato e continueremo a collaborare con gli enti preposti mettendo in campo tutti gli strumenti possibili. Sono fermamente convinto che davanti a questo episodio di violenza si debba reagire con rigore, fermezza e un profondo senso di rispetto della legalità. Personalmente mi farò parte attiva per confrontarmi col Questore e con le Forze dell’Ordine in merito agli strumenti adottabili in casi di tal genere, sfruttando tutte le opportunità date dalle vigenti normative in materia di sicurezza urbana”.

