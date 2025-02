Persiceto: doppio appuntamento per il Giorno del Ricordo

In occasione della commemorazione del Giorno del Ricordo (10 febbraio) il Comune di Persiceto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Bologna, promuove due appuntamenti: mercoledì 12 febbraio, alle ore 10, nella sala consiliare del Municipio, si terrà la presentazione del libro “Fogolèr. Storia di una famiglia istriana” di Grazia Del Treppo, mentre giovedì 6 marzo alle ore 21, al Teatro comunale, verrà proiettato il docufilm “Alida Valli: da Pola a Hollywood” di Mimmo Verdesca, sull’attrice italiana ed esule istriana diventata famosa in tutto il mondo. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.

Il Giorno del ricordo è una commemorazione civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92 col fine di “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Quest’anno il comune di Persiceto, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) – Comitato provinciale di Bologna, promuove due appuntamenti ad ingresso gratuito rivolti agli studenti e alla cittadinanza.

Mercoledì 12 febbraio, alle ore 10, nella sala consiliare del Municipio si terrà la presentazione del libro “Fogolèr. Storia di una famiglia istriana” di Grazia Del Treppo con testimonianze dell’esodo delle popolazioni italiane da territori ceduti alla ex Jugoslavia. Il programma della mattinata prevede il saluto istituzionale del Sindaco Lorenzo Pellegatti e l’introduzione di Silvia Nicoli Marchesini, della Biblioteca “Giulio Cesare Croce” che modererà l’incontro. A seguire sono previsti gli interventi di Grazia Del Treppo, autrice del libro, di Chiara Sirk, presidente ANVGD – Comitato provinciale di Bologna, di Massimo Jakelich, assessore comunale, di Fabio Poluzzi consigliere ANVGD – Comitato provinciale di Bologna. L’incontro è aperto alle scuole del territorio e alla cittadinanza, l’ingresso è gratuito.

Giovedì 6 marzo, alle ore 21, al Teatro comunale si terrà invece la proiezione di “Alida Valli: da Pola a Hollywood”, docufilm di Mimmo Verdesca, sull’attrice ed esule istriana diventata celebre in tutto il mondo. Alida Valli è stata infatti una delle più note interpreti del cinema italiano del ‘900, apprezzata e riconosciuta anche a livello internazionale. Ha lavorato con importanti registi come Hitchcock, Reed, Visconti, Bertolucci e tanti altri, recitando in più lingue sia in ambito cinematografico che teatrale e televisivo e ottenendo diversi riconoscimenti, tra cui il Leone d’oro alla carriera, due David di Donatello, il Nastro d’argento e una candidatura al Golden Globe. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Lorenzo Pellegatti, si terrà un’introduzione al docufilm a cura del critico cinematografico Alessandro Cuk, presidente Cinit, Cineforum Italiano e vicepresidente nazionale ANVGD. Intervengono inoltre Chiara Sirk presidente Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato provinciale di Bologna e l’assessore Massimo Jakelich. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, l’ingresso è gratuito.

Mi piace: Mi piace Caricamento...