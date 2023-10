Persiceto: incontro sui rischi idrogeologici del territorio

Incontro sui rischi idrogeologici del territorio

Mercoledì 11 ottobre alle ore 21 presso la sala sala parrocchiale “Santa Maria Annunziata”, in via Budrie 95, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “I rischi idrogeologici nel territorio comunale”.

Alla luce dei recenti eventi idrogeologici che hanno interessato il territorio e in particolare il torrente Samoggia l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro pubblico dedicato a queste tematiche. Per l’occasione interverranno il sindaco Lorenzo Pellegatti, l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Aiello, il comandante della Polizia Locale Luca Nasci, Fabrizio Grazia, presidente Associazione Volontari Protezione Civile Persiceto Odv, un referente dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Persiceto, Stefano Castagnetti, esperto in geologia e Protezione Civile e un referente Regionale in tema di sicurezza idrogeologica.

