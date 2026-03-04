È iniziata in questi giorni la piantumazione degli alberi vocati al tartufo nell’area verde di Sant’Agostino, in prossimità della scuola secondaria di primo grado, affidata all’Associazione Tartufai Panfilia nell’ambito del patto di collaborazione sottoscritto con il Comune di Terre del Reno.

Dopo la firma della convenzione, che disciplina per tre anni la gestione condivisa dell’area, si passa ora alla fase operativa: in questa prima tranche sono state messe a dimora circa venti piante su un terreno di quasi 3.000 metri quadrati. Il numero definitivo è stato definito direttamente sul campo, adattando il progetto alle caratteristiche reali dell’area rispetto alle previsioni iniziali.

Si tratta di essenze idonee alla produzione del tartufo, che richiedono tempi lunghi di crescita. Prima di entrare in produzione occorreranno almeno sei anni, mentre già nei prossimi quattro o cinque anni le piante potranno raggiungere un’altezza significativa, contribuendo a strutturare progressivamente il nuovo spazio verde.

L’intervento proseguirà in maniera graduale, con attività costanti di irrigazione, cura e monitoraggio dello stato vegetativo delle piante, in raccordo con il Servizio Ambiente comunale. L’area resterà pienamente fruibile dalla cittadinanza, integrando la funzione ambientale con quella pubblica.

Accanto all’aspetto ambientale si sta lavorando anche alla dimensione educativa del progetto. Il Comune e l’associazione si stanno infatti attivando per costruire una collaborazione con la scuola di agraria, con i primi contatti già avviati per coinvolgere gli studenti in future attività legate alla conoscenza del territorio, alla coltivazione delle piante tartufigene e alla tutela dell’ambiente.

«Per noi questo progetto rappresenta un’opportunità importante per valorizzare il territorio e trasmettere competenze che fanno parte della nostra tradizione – spiegano dall’Associazione Tartufai Panfilia –. Sappiamo che i tempi della natura sono lunghi, ma proprio per questo è fondamentale iniziare oggi. Seguiremo con attenzione ogni fase, dalla crescita delle piante fino al loro completo attecchimento».

Un ringraziamento condiviso arriva sia dall’associazione sia dall’amministrazione comunale: «Ringraziamo Stefano Caleffi e tutto il gruppo di Dosso Insieme per il contributo concreto dato all’acquisto delle piante che sono state messe a dimora in quest’area».

«Questo progetto dimostra quanto sia importante la sinergia tra le realtà associative del territorio – aggiunge Gianfranco Guizzardi, assessore all’Ambiente e alle Attività produttive –. Quando associazioni, volontariato e istituzioni collaborano, è possibile costruire iniziative che portano benefici concreti alla comunità e contribuiscono a valorizzare il nostro territorio nel lungo periodo».

Con questo intervento il Comune di Terre del Reno conferma la volontà di promuovere modelli di gestione condivisa dei beni comuni, valorizzando il ruolo dell’associazionismo locale e trasformando un’area verde pubblica in uno spazio di crescita ambientale, sociale e culturale.

