“Piccoli passi nel paese”: un progetto educativo che unisce i nidi d’infanzia alle attività commerciali

Un progetto educativo che parte dai nidi d’infanzia di Finale Emilia e Massa Finalese e che arriva al cuore dei centri abitati del capoluogo e della sua principale frazione.

È questo in estrema sintesi il progetto “Piccoli passi nel paese”, elaborato dai Servizi Educativi del Comune di Finale Emilia in collaborazione con ASP e che coinvolge i nidi d’infanzia “Il Grillo Parlante” di Finale Emilia e “L’Aquilone” di Massa Finalese, oltre a più di quaranta esercizi commerciali delle due località.

Il progetto intende ampliare lo sguardo educativo al territorio, riconoscendo il paese come uno spazio fondamentale di apprendimento, incontro e partecipazione.

Negozi, strade, piazze e residenti diventano parte attiva del percorso formativo, realizzando un vero e proprio ambiente educativo all’aperto, dove i bambini possono vivere esperienze sensoriali, motorie e sociali in contesti reali: camminare lungo le strade, osservare le vetrine, incontrare persone e scoprire luoghi significativi favorisce l’apprendimento attraverso la quotidianità, stimolando curiosità e autonomia.

L’approccio individuato si fonda sul concetto di comunità educante, intesa come l’insieme di tutti i soggetti – famiglie, nidi, servizi, attività commerciali, associazioni, realtà culturali, cittadini e istituzioni – che condividono la responsabilità di accompagnare e sostenere la crescita dei più piccoli.

Il progetto ha preso le mosse da qualche mese e oggi coinvolge ben 41 attività commerciali, 21 a Finale Emilia e 20 a Massa Finalese, identificate come “amiche” dei Nidi.

Sono già in corso uscite brevi e mirate presso le varie attività commerciali, con momenti di osservazione e dialogo con i commercianti, la raccolta di materiali, immagini e racconti legati alle diverse attività. Il materiale raccolto durante le visite viene poi utilizzato nello svolgimento di esperienze educative all’interno del nido. È previsto anche l’allestimento di angoli tematici all’interno dei negozi, ispirati alle esperienze vissute dai bambini.

A conclusione delle attività del progetto – tra i mesi di maggio e giugno – verrà infine allestita una mostra fotografica diffusa, visibile a tutta la cittadinanza, che trasformerà i centri di Finale Emilia e Massa Finalese in vere e proprie gallerie a cielo aperto.

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