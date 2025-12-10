PIEVE DI CENTO: 1 GENNAIO 2026 CONCERTO IN COLLEGIATA S. MARIA MAGGIORE

Il 1° gennaio 2026 è la solennità di Maria SS. Madre di Dio ed è la Giornata Mondiale della Pace. La Chiesa Collegiata ospita un evento che unisce musica e arte in un’atmosfera suggestiva nel contesto del Tempo del Natale.

Alle ore 17:00 di giovedì 1° gennaio 2026, inizio del nuovo anno con un Concerto – Elevazione Spirituale sul prestigioso «Grand’Organo F. Zanin», affidato al M° Leonardo Tommasini. Organista e compositore diplomato presso il Conservatorio G.B.Martini di Bologna (2019) sotto la guida del Prof. Marco Arlotti, siè perfezionato in composizione organistica presso l’Estonian Academy di Tallin ( Estonia) con il Prof. Toivo Tulev (2021-2023) e presso l’Academy of Music di Poznan ( Polonia) con il Prof. Zbigniew Kozub (2017-2018).

Il Concerto è preceduto (ore16.30) dai Secondi Vespri solenni in canto gregoriano.

L’Organo a doppio corpo, recentemente inaugurato (2021), sarà protagonista di una esecuzione musicale sul tema dell’Inno Veni Creator Spiritus. Infatti, mentre il 31 dicembre la Chiesa canta il Te Deum di ringraziamento per l’anno appena concluso, il 1° gennaio di ogni anno, per consolidata tradizione, invoca lo Spirito Santo affinché possa guidare pensieri e azioni delle comunità durante l’anno che inizia.

Il suono del nuovo organo, esaltato dall’eccezionale acustica della Chiesa, offrirà ai partecipanti un’esperienza trascendente di calda accoglienza, intensa e coinvolgente.

L’evento sarà anche un’occasione per ammirare i tesori presenti nella Collegiata: la pala d’Altare dell’Annunciazione, capolavoro del pittore Giovanni Francesco Barbieri, noto con lo pseudonimo del Guercino e dell’Assunzione della Vergine, di Guido Reni, insieme ad altre preziose opere d’arte sacra (B. Gennari, L. Fontana, B. Passarotti……) e il Ciclo decorativo pittorico (A. Guardassoni, L. Samoggia, G.B. Baldi, M. Tonelli).

