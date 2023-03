PIEVE DI CENTO: Al via le Giornate Fai di primavera il 25 e 26 marzo

Il gruppo Fai di Pieve di Cento apre le porte di tre luoghi nascosti

In occasione delle Giornate FAI di Primavera (sabato 25 e domenica 26 marzo) il Gruppo

FAI di Pieve di Cento, che comprende il territorio dei Comuni dell’Unione Reno Galliera e

Terre d’Acqua, darà la possibilità di visitare tre luoghi solitamente chiusi al pubblico.

• Palazzo Zambeccari, detto il Conte

Via Conte, Frazione Bagno di Piano (Sala Bolognese) – accesso senza prenotazione

Sabato 25 Marzo dalle 14.30 alle 17.30 e domenica 26 marzo dalle 10.30 alle 17.30

• Impianto Idrovoro Storico di Bagnetto, a Castello d’Argile

Partenze con navetta da Padulle, Piazza Marconi 1 – prenotazione obbligatoria

Sabato 25 marzo dalle 14 alle 16.30 ogni mezz’ora e Domenica 26 marzo dalle 10 alle

12 e dalle 14 alle 16.30

Durata percorso e visita circa 1 ora e mezza.

• Archivio Storico Notarile del Palazzo Comunale di Pieve di Cento

Piazza Andrea Costa, Pieve di Cento – accesso senza prenotazione

Domenica 26 Marzo dalle 15 alle 18 (ogni mezz’ora) – gruppi di massimo 12 persone

Cosa sono le Giornate FAI di Primavera?

Si tratta della più grande festa di piazza dedicata al patrimonio storico, artistico e

paesaggistico italiano. La prima edizione risale al 1993 e oggi coinvolge più di 750 luoghi

situati in 400 città della penisola. Un’occasione per scoprire non solo monumenti ma anche

luoghi inediti, solitamente inaccessibili, e paesaggi sconosciuti del nostro Paese,

accompagnati dai nostri appassionati volontari

