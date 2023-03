Domenica 19 Marzo 2023 in piazza A. Costa il direttore della “Piazzetta” Antonio Scagliarini ha ricevuto dal Sindaco Borsari un attestato di riconoscimento al Merito Civico per il prezioso, appassionato e instancabile lavoro di ricerca e divulgazione storica svolta negli anni per la Comunità Pievese.



Foto di Gianluca Cludi.

