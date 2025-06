PIEVE DI CENTO: CELEBRATA LA ‘CUPOLA FERRUCCIO LAMBORGHINI’, da ora edificio di interesse per la comunità

Con grande orgoglio e emozione Stefano Chierici e Eurotarget con l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento ha annunciato la proclamazione ufficiale della Cupola Ferruccio Lamborghini come edificio di interesse per la comunità.

Un riconoscimento simbolico e concreto che celebra il valore storico e sociale di una struttura divenuta negli anni punto di riferimento per l’industria e l’identità del territorio.

La cerimonia di celebrazione si è tenuta alla presenza delle autorità locali, rappresentanti del mondo industriale, cittadini e ospite La famiglia Lamborghini. Occasione unica l’esposizione allestita il giorno dell’evento per ammirare i famosi Trattori, con un esemplare prototipo unico al mondo.

Un momento che ha reso onore non solo all’architettura e alla storia dell’edificio, ma soprattutto al legame indissolubile tra la Cupola e la comunità che l’ha vissuta (con la partecipazione di tantissimi Ex Dipendenti).

La Cupola porta il nome di Ferruccio Lamborghini, imprenditore visionario e simbolo del genio italiano. Fu il cuore della nota Fabbrica dei Trattori Lamborghini. Venne eretta nella primavera del 1960 in 160 giorni, in seguito ad un viaggio oltreoceano del cavalier Ferruccio Lamborghini, nell’area metropolitana di Detroit, dove trasse ispirazione dall’iconico stabilimento Ford denominato “Rotunda”.

Una struttura particolare, rotonda, costituita da dodici pilastri, orientata come una bussola ad ovest. Come il vento di Ponente.

Che significa “mettere” o “collocare“, in riferimento alla grande industria dei Trattori, La fabbrica nei campi fra gli agricoltori.

Inaugurata a settembre di quell’anno, assunse un ruolo di rilievo diventando il cuore della produzione di bruciatori condizionatori e soprattutto dei prestigiosi Trattori Lamborghini. La struttura si afferma come un centro di eccellenza; è la prima storica fabbrica dove ebbe inizio l’avventura del geniale imprenditore (qui ubicato il suo ufficio).

Nel 2006, gran parte della fabbrica subì una demolizione, ad eccezione della storica Cupola che rimase in piedi come testimonianza tangibile della “Archeologia Industriale Italiana”.

Oggi restaurata, torna ad essere simbolo della storia, e delle tante famiglie che hanno lavorato in questo luogo.

La Cupola Lamborghini è un esempio di come la memoria si possa trasformare in energia creativa.

Oggi sede di una importante concessionaria automotive quale Erotarget.

Nella foto il CEO di Eurotarget Stefano Chierici, lo showman Alfonso Signorini e Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio.

