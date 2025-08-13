  • Mer. Ago 13th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

PIEVE DI CENTO: CONCERTO d’ORGANO per la SOLENNITA’ dell’ASSUNTA il 15 agosto

DiGiuliano Monari

Ago 13, 2025
Post letto da: 113

L’Elevazione Spirituale del maestro Francesco Tasini, sul grand’Organo F.Zanin della Collegiata, coincide con l’Anno Giubilare 2025, che ha per tema: Pellegrini di Speranza. Per sottolineare l’importanza del pellegrinaggio come metafora della vita cristiana e viaggio verso una relazione più profonda con Dio, l’Arcidiocesi di Bologna ha indicato il Santuario del Crocifisso di Pieve di Cento quale meta giubilare di pellegrinaggio personale, familiare e comunitario con la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. L’immagine del Crocifisso, esposta nella Cappella dedicata, è associata alla medievale Confraternita di Santa Maria dei Battuti, sorta tra XIV e XV secolo in risposta a un bisogno di fede collettiva in tempi difficili. I confratelli reggevano a loro spese l’«Ospitale dei pellegrini e degli infermi» che accoglieva gratuitamente i forestieri di passaggio diretti alle mete di pellegrinaggio in Italia, Europa e Palestina. Si tratta di un luogo di importanza religiosa e culturale, nel quale i fedeli sono incoraggiati a intraprendere un’esperienza di rinnovamento e riconciliazione. La Chiesa è dedicata all’Assunta, rappresentata dalla grande pala realizzata da Guido Reni nel 1600 e posta sull’ Altare Maggiore proprio il 15 agosto di quell’anno.

Con il tradizionaleConcerto dell’Assunta(ore 21)preceduto dal Vespro Solenne in canto gregoriano (ore20,30),il prof. Francesco Tasini, organista di fama, che ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni scientifiche e incisioni di alto valore,ci guiderà in un percorso musicale dedicato a Johann Sebastian Bach uno dei più grandi compositori nella storia della musica. L’ascolto del concerto d’organo sarà un’esperienza coinvolgente ed emozionante, grazie alla potenza e alla bellezza del suono dell’organo, amplificato dall’eccezionale acustica della Chiesa. 

Un evento musicale e religioso a cui partecipare nella serata di Ferragosto e in cui cogliere l’occasione per ammirare il capolavoro del “Guido Reni” e le altre note pale d’Altare presenti nella Chiesa.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
QUATTRO CUP – LA PRIMA USCITA UFFICIALE DELLA CENTESE CALCIO! 
Ago 13, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Fratelli d’Italia Cento propone una targa commemorativa per Carla Iberite, poetessa e anima gentile dei Giardini della Rimembranza
Ago 13, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Ferrara. Tenta di introdursi nella casa dell’ex: arrestata dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.
Ago 12, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca