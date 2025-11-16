PIEVE DI CENTO: Federica Orsi interroga il Sindaco su “Introduzione del pagamento del canone per i passi carrabili nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale”

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Signor Sindaco del Comune di Pieve di Cento

Luca Borsari



Oggetto: Introduzione del pagamento del canone per i passi carrabili nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale



PREMESSO CHE:



– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 17.12.2024 è stata approvata la modifica al Regolamento per l’applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP);



– tra le novità introdotte per l’anno 2025 risulta la previsione del pagamento del canone per i passi carrabili, finora non assoggettati a contribuzione;



– la disposizione relativa ai passi carrabili, contenuta nel Titolo III del Regolamento, non specifica con chiarezza i criteri di individuazione puntuale dei soggetti tenuti al pagamento;



– il regolamento non definisce altresì le diverse tipologie di passo carrabile (ad uso residenziale, commerciale, agricolo, temporaneo, ecc.), né disciplina eventuali casi di esenzione o riduzione, come invece avviene in altri Comuni;



CONSIDERATO CHE:



– l’art. 27 del Regolamento si limita a stabilire che “le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone”, ma non chiarisce se il pagamento debba gravare sul proprietario dell’immobile, sul titolare dell’accesso, o su chi ne faccia uso effettivo;



– la mancanza di un’apposita disciplina locale può generare incertezze interpretative e potenziali disparità di trattamento tra cittadini in situazioni analoghe;



– diversi Comuni del territorio si sono dotati di specifici regolamenti comunali sui passi carrabili che hanno meglio definito criteri, categorie, modalità di rilascio e tariffe, garantendo così maggiore trasparenza e certezza giuridica;

TUTTO CIÒ PREMESSO, la sottoscritta Consigliera Comunale interroga la Giunta Comunale per sapere:





1. per quale motivo l’Amministrazione non abbia ritenuto opportuno predisporre un regolamento specifico sui passi carrabili, come avviene in altri Comuni, in luogo di una disciplina generica contenuta nel Regolamento del Canone Unico Patrimoniale;

2. se l’Amministrazione intenda integrare o chiarire il vigente regolamento CUP al fine di specificare:

– i soggetti obbligati al pagamento del canone;

– le modalità di versamento in caso di multiproprietari;

– le eventuali esenzioni o riduzioni per particolari categorie di accessi (ad esempio disabili, agricoli o di servizio);





Si chiede risposta scritta nei termini di regolamento.





Pieve di Cento, lì 10.11.2025







La Consigliera Comunale Federica Orsi

Mi piace: Mi piace Caricamento...