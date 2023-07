PIEVE DI CENTO: FESTA DELL’ASSUNTA – CONCERTO D’ORGANO – CHIESA S. MARIA MAGGIORE

Martedì 15 agosto 2023 Ore 21.00, l’Organista Maestro Francesco TASINI eseguirà un’Elevazione Spirituale sul Nuovo Organo Zanin ubicato nella Collegiata recentemente inaugurato il 1° novembre 2021. Alle ore 20,30 sarà celebrato il Vespro Solenne dell’Assunta in canto “comitante organo “. La Chiesa è dedicata all’Assunta, rappresentata dalla grande pala realizzata da Guido Reni nel 1600 e posta sull’ Altare Maggiore proprio il 15 agosto di quell’anno. Un evento musicale e anche religioso a cui partecipare nella serata di Ferragosto e in cui cogliere l’occasione per ammirare il capolavoro del “Guido Reni ” e le altre note Pale d’Altare presenti nella Chiesa.

