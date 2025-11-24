PIEVE DI CENTO: Furto con scasso alla Società di Rugby

“Purtroppo – spiegano i responsabili della Società – nella serata di ieri siamo stati “visitati” da ignoti che sono entrati nella sede societaria, forzando i varchi di accesso e danneggiando diverse strutture della nostra clubhouse. È un grande dispiacere che accadano questi atti vandalici nei confronti di una realtà come la nostra, che si basa esclusivamente sull’opera di volontari, senza scopo di lucro e avendo come unico scopo l’educazione e il divertimento di giovani e ragazzi. Come sempre ci rialzeremo, più forti di prima, ma oggi è un giorno un po’ più difficile.”

