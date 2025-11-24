  • Lun. Nov 24th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

PIEVE DI CENTO: Furto con scasso alla Società di Rugby

DiGiuliano Monari

Nov 24, 2025
Post letto da: 160

“Purtroppo – spiegano i responsabili della Società – nella serata di ieri siamo stati “visitati” da ignoti che sono entrati nella sede societaria, forzando i varchi di accesso e danneggiando diverse strutture della nostra clubhouse. È un grande dispiacere che accadano questi atti vandalici nei confronti di una realtà come la nostra, che si basa esclusivamente sull’opera di volontari, senza scopo di lucro e avendo come unico scopo l’educazione e il divertimento di giovani e ragazzi. Come sempre ci rialzeremo, più forti di prima, ma oggi è un giorno un po’ più difficile.”

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”L’impegno dell’Arma dei Carabinieri in Emilia Romagna: prevenzione, protezione e contrasto.
Nov 24, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
IL MARESCIALLO GIUSEPPE TAMMARO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI FERRARA, CAVALIERE DELLA FEDE
Nov 24, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Si riunisce la Consulta Civica di Cento-Penzale
Nov 24, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca