PIEVE DI CENTO: Il 22enne rimasto folgorato mentre potava un albero ad Argile sta molto meglio

E’ uscito dal coma e sta rispondendo alle cure l’uomo, 22 anni di Pieve di Cento, rimasto folgorato mentre stava potando alcuni rami nel giardino di un’abitazione privata a Castello d’Argile. L’infortunio sul lavoro era avvenuto giovedì mattina e a soccorrerlo in attesa dei sanitari del 118 era stato proprio il padre che ha praticato allo sventurato figliolo il massaggio cardiaco. Il giovane, che lavora per l’azienda di famiglia, aveva probabilmente urtato un cavo ad alta tensione dell’illuminazione pubblica, riportando gravi ustioni. Era infatti stato portato d’urgenza, con l’elicottero del 118, al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è tutt’ora ricoverato. l Sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari, raggiunto telefonicamente, ci ha detto: “tutta la comunità di Pieve di Cento sta vivendo un profondo e dolcissimo sollievo e non vede l’ora di riabbracciarlo.“

