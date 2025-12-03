PIEVE DI CENTO: Inaugurazione “San Procolo, orti di comunità”

Gli orti, realizzati dalla cooperativa “La Città Verde” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento, rappresentano una risposta concreta ai bisogni di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio.
Complessivamente saranno disponibili 72 lotti, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani, famiglie e giovani
Sabato 6 dicembre | ore 10.00
Via Mascarino, ingresso da via Angiolina Melloni
Pieve di Cento
La Città Verde è lieta di annunciare l’inaugurazione degli Orti di Comunità, un progetto che
trasforma lo spazio urbano in un luogo di cura, socialità e sostenibilità ambientale.
Gli orti, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento
nell’ambito del progetto ‘San Procolo: Orti e Comunità’, rappresentano una risposta concreta ai
bisogni di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio.
L’idea nasce dalla convinzione che l’agricoltura sociale sia uno strumento fondamentale per il
benessere della comunità: coltivare la terra significa prendersi cura di sé, della natura e degli altri,
favorendo percorsi individuali e collettivi utili anche a terapie e supporti per persone in stato di
disagio. Gli orti urbani, gestiti in modo comune e organizzato, promuovono la collaborazione tra
generazioni, l’attenzione alla qualità degli spazi, la consapevolezza ambientale e la fornitura di
prodotti freschi edibili, migliorando la qualità della vita e del cibo consumato.
La realizzazione degli orti prevede nove moduli base, ciascuno composto da otto lotti di circa 40
mq, due dei quali accessibili anche a persone con disabilità o ridotte capacità motorie.
Complessivamente saranno disponibili 72 lotti, con particolare attenzione alle fasce più fragili
della popolazione, come anziani, famiglie e giovani.
Il progetto include inoltre la valorizzazione del vicino macero, luogo storico della cultura
contadina locale.
La realizzazione degli Orti di Comunità si inserisce in piena coerenza con la mission de La Città
Verde, da sempre impegnata nella promozione e nello sviluppo del bene comune.
“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la cooperativa traduca i propri valori
in azioni tangibili, favorendo la crescita di una comunità più inclusiva, solidale e attenta
all’ambiente. La Cooperativa Sociale La Città Verde ha scelto di finanziare integralmente il
progetto, credendo fortemente nel suo valore sociale per lo sviluppo della comunità. Questo
investimento testimonia l’impegno della cooperativa nel promuovere percorsi di formazione,
inserimento lavorativo per persone fragili, educazione ambientale e buone pratiche di
coltivazione sostenibile. L’inaugurazione degli Orti di Comunità segna l’inizio di una nuova
stagione di partecipazione, inclusione e crescita per Pieve di Cento. Invitiamo tutta la cittadinanza
a scoprire e vivere questo spazio, che speriamo possa essere un punto di riferimento per attività
sociali, didattiche e di aggregazione.” ha dichiarato Michela Salvaggio, presidente de La Città
Verde.
“L’idea dell’Amministrazione è stata molto chiara fin dal 2019: quel fondo doveva rimanere
agricolo, doveva rappresentare uno spazio in cui la terra continuasse ad essere coltivata, ma
diventasse anche uno spazio verde pubblico, a disposizione di tutta la comunità, soprattutto di quei
cittadini che desiderano coltivare un orto, ma non solo. Per realizzare questo occorreva
innanzitutto cambiare la visione precedente, che stabiliva per tutto quel terreno la possibilità di
costruire nuovi edifici. Completato il lungo percorso della variante urbanistica, attraverso cui il
Comune è anche diventato proprietario di gran parte di quel terreno, lo stesso Comune ha deciso
che per realizzare la propria visione la via giusta fosse quella di aprire un “bando di co-
progettazione”. Ed è stato così che la strada intrapresa dall’amministrazione pubblica si è
incontrata ed intrecciata con quella della Cooperativa sociale “La Città Verde”, unica
partecipante al bando. Da quel momento la strada è stata percorsa in due, Comune e Cooperativa
La Città Verde.” ha concluso il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari