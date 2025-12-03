PIEVE DI CENTO: Inaugurazione “San Procolo, orti di comunità”

Gli orti, realizzati dalla cooperativa “La Città Verde” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento, rappresentano una risposta concreta ai bisogni di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio.

Complessivamente saranno disponibili 72 lotti, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione, come anziani, famiglie e giovani

Sabato 6 dicembre | ore 10.00

Via Mascarino, ingresso da via Angiolina Melloni

Pieve di Cento

La Città Verde è lieta di annunciare l’inaugurazione degli Orti di Comunità, un progetto che

trasforma lo spazio urbano in un luogo di cura, socialità e sostenibilità ambientale.

Gli orti, realizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Pieve di Cento

nell’ambito del progetto ‘San Procolo: Orti e Comunità’, rappresentano una risposta concreta ai

bisogni di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio.

L’idea nasce dalla convinzione che l’agricoltura sociale sia uno strumento fondamentale per il

benessere della comunità: coltivare la terra significa prendersi cura di sé, della natura e degli altri,

favorendo percorsi individuali e collettivi utili anche a terapie e supporti per persone in stato di

disagio. Gli orti urbani, gestiti in modo comune e organizzato, promuovono la collaborazione tra

generazioni, l’attenzione alla qualità degli spazi, la consapevolezza ambientale e la fornitura di

prodotti freschi edibili, migliorando la qualità della vita e del cibo consumato.

La realizzazione degli orti prevede nove moduli base, ciascuno composto da otto lotti di circa 40

mq, due dei quali accessibili anche a persone con disabilità o ridotte capacità motorie.

Complessivamente saranno disponibili 72 lotti, con particolare attenzione alle fasce più fragili

della popolazione, come anziani, famiglie e giovani.

Il progetto include inoltre la valorizzazione del vicino macero, luogo storico della cultura

contadina locale.

La realizzazione degli Orti di Comunità si inserisce in piena coerenza con la mission de La Città

Verde, da sempre impegnata nella promozione e nello sviluppo del bene comune.

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la cooperativa traduca i propri valori

in azioni tangibili, favorendo la crescita di una comunità più inclusiva, solidale e attenta

all’ambiente. La Cooperativa Sociale La Città Verde ha scelto di finanziare integralmente il

progetto, credendo fortemente nel suo valore sociale per lo sviluppo della comunità. Questo

investimento testimonia l’impegno della cooperativa nel promuovere percorsi di formazione,

inserimento lavorativo per persone fragili, educazione ambientale e buone pratiche di

coltivazione sostenibile. L’inaugurazione degli Orti di Comunità segna l’inizio di una nuova

stagione di partecipazione, inclusione e crescita per Pieve di Cento. Invitiamo tutta la cittadinanza

a scoprire e vivere questo spazio, che speriamo possa essere un punto di riferimento per attività

sociali, didattiche e di aggregazione.” ha dichiarato Michela Salvaggio, presidente de La Città

Verde.

“L’idea dell’Amministrazione è stata molto chiara fin dal 2019: quel fondo doveva rimanere

agricolo, doveva rappresentare uno spazio in cui la terra continuasse ad essere coltivata, ma

diventasse anche uno spazio verde pubblico, a disposizione di tutta la comunità, soprattutto di quei

cittadini che desiderano coltivare un orto, ma non solo. Per realizzare questo occorreva

innanzitutto cambiare la visione precedente, che stabiliva per tutto quel terreno la possibilità di

costruire nuovi edifici. Completato il lungo percorso della variante urbanistica, attraverso cui il

Comune è anche diventato proprietario di gran parte di quel terreno, lo stesso Comune ha deciso

che per realizzare la propria visione la via giusta fosse quella di aprire un “bando di co-

progettazione”. Ed è stato così che la strada intrapresa dall’amministrazione pubblica si è

incontrata ed intrecciata con quella della Cooperativa sociale “La Città Verde”, unica

partecipante al bando. Da quel momento la strada è stata percorsa in due, Comune e Cooperativa

La Città Verde.” ha concluso il sindaco di Pieve di Cento, Luca Borsari

