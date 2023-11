PIEVE DI CENTO: La Madonna di San Luca alla Cupola Lamborghini di Eurotarget-VIDEO

“Siamo qui di fronte alla cupola che con l’azienda Lamborghini per tanti anni ha dato lavoro a tante persone del nostro territorio, è bello vedere oggi che dopo alcuni anni in cui fu dimenticata, ha ripreso vita e ospita o ospiterà a breve nuove persone che lavorano per sostenere le loro famiglie, con questa azienda del nostro territorio l’Eurotarget di Stefano Chierici“. E’ con queste parole che l’officiante ha dato inizio al rosario dedicato alla Madonna di San Luca nel piazzale antistante la Cupola Lamborghini di Eurotarget. Un momento di preghiera fortemente voluto che ha significato molto per la comunità che per alcuni giorni ha ospitato l’immagine sacra all’interno della Chiesa principale del paese (link al nostro servizio e video). Il momento di raccoglimento è stato organizzato da Eurotarget con il contributo di Anche Wedding di Milena Scaramelli per l’allestimento. Presenti all’evento anche il sindaco di Pieve di Cento Luca Borsari, le Forze dell’Ordine e rappresentanti della Protezione Civile.

