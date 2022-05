PIEVE DI CENTO: Limitazioni per lavori in corso

per consentire la realizzazione di lavori di ristrutturazione dell’edificio collocato all’angolo tra Via Risorgimento e Via Giuseppe Garibaldi e garantire al contempo una circolazione in sicurezza sono state stabilite alcune modifiche temporanee alla viabilità.In VIA GARIBALDI:- nel tratto compreso tra via Risorgimento e via XXV Aprile è stato istituito un senso unico con senso di marcia verso Porta Cento;- è fatto divieto di circolazione a tutti i veicoli in ingresso da Porta Cento; – è vietata la sosta permanente, con rimozione, davanti al numero civico 28.In VIA RISORGIMENTO è istituito divieto di sosta permanente con rimozione forzata ai numeri civici 21-27. Tali limitazioni resteranno in vigore solo per il tempo strettamente necessario in funzione delle fasi di un cantiere che consentirà la riqualificazione di un angolo molto importante di e per Pieve.

