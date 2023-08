Pieve di Cento: per la Festa dell’Assunta concerto d’organo del Maestro Francesco Tasini alla Collegiata di Santa Maria Maggiore

Martedì 15 agosto alle 21.00, a seguito dei Vespri Solenni dell’Assunta, la Collegiata di Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento ospiterà un concerto del Maestro Francesco Tasini al nuovo Organo Zanin recentemente restaurato e inaugurato nel 2021.

La Chiesa Collegiata è dedicata all’Assunta, rappresentata nella grande pala realizzata da Guido Reni nel 1600 e posta sull’Altare Maggiore proprio il 15 agosto di quell’anno. Un evento musicale, oltre che religioso, a cui partecipare nella serata di Ferragosto e in cui cogliere l’occasione per ammirare i grandi nomi della storia dell’arte locale ospitati nella chiesa.

I brani suonati dal Maestro Tasini durante la serata sono scelti per valorizzare la figura mariana: in particolare, si è posto l’accento sul Cantico della Vergine Maria, sul Magnificat con la serie di sei versetti del Magnificat dell’Ottavo Tono per organo (con l’alternanza del canto gregoriano) del francese Jean Titelouze e con l’esecuzione di una trascrizione di Bach per organo di un quartetto dalla sua Cantata Meine Seele erhebt den Herren [La mia anima glorifica il Signore] (BWV 10). Oltre a questi, saranno presentate tre elaborazioni organistiche – due di Georg Böhm e una di Bach – sul celebre Lied in forma di catechesi scritto da Martin Lutero sul Padre nostro nel regno dei cieli.

L’organo Zanin, su cui saranno suonati i brani scelti, è composto da una doppia struttura: uno strumento a trasmissione meccanica ispirato alla scuola settecentesca tedesca, e un corpo d’organo di concezione moderna, dotato di cassa espressiva e con registri adatti all’esecuzione di un repertorio musicale più vicino ai tempi nostri. Il concerto è a ingresso libero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...