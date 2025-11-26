PIEVE DI CENTO: PIU’ SICUREZZA DAVANTI ALLA SCUOLA PRIMARIA

Negli ultimi mesi Comune, Scuola e Comitato Genitori hanno lavorato insieme per affrontare un problema sentito da tante famiglie: la sicurezza negli orari di ingresso e uscita da scuola.

Dopo incontri, monitoraggi e confronti (anche con Polizia Locale e Carabinieri), è stato definito un piano condiviso che da lunedì 1 dicembre entrerà in vigore.

Sarà vietato il transito nel tratto di via Kennedy tra via Allende e via Cremona nelle seguenti fasce orarie:

8:15–8:45 e 16:15–16:45

Potranno transitare solo:

* scuolabus;

* residenti del tratto interessato;

* veicoli con contrassegno disabili;

* biciclette e pedoni.

Nei primi giorni sarà costantemente presente la Polizia Locale per facilitare l’avvio e assicurare il rispetto delle nuove regole.

Parte anche il Piedibus!

Nello stesso giorno partirà anche un altro progetto, anch’esso nato per migliorare la qualità di vita delle nostre famiglie e dei nostri bambini, anch’esso un progetto costruito insieme ai cittadini. Stiamo parlando del Piedibus: un servizio gratuito reso possibile grazie alla disponibilità di alcuni volontari, con partenza dall’Isola che non c’è alle ore 8:15.

Il Piedibus permetterà di arrivare a scuola in modo sicuro, senza traffico e vivendo un momento di comunità.

Trovate il modulo di iscrizione e il regolamento in allegato.

Un ringraziamento sincero a famiglie, volontari e personale scolastico per la disponibilità, lo spirito di collaborazione e il senso di comunità dimostrato.

Questa è una scelta che nasce dall’ascolto e dal desiderio di garantire un ambiente più sicuro e ordinato: perché la sicurezza viene prima di tutto e ha bisogno del contributo di tutti.

