PIEVE DI CENTO: Prossima apertura Museo Magi’900 – Domenica 26 ottobre 2025

Il 26 ottobre saremo aperti dalle ore 10 alle ore 18 orario continuato. Visitabile la nostra collezione permanente e il Giardino della scultura immersi nella luce autunnale di fine ottobre.
Esposte opere dei Maestri storici del Novecento, arte aniconica e figurativa, Nuovi linguaggi, Poesia visiva , la raccolta di sculture italo-africane, le sezioni monografiche dedicate a Shozo Shimamoto, Cesare Zavattini, al Movimento Madi, alla Metacosa, Carlo Levi, Esther Mahlangu, Concetto Pozzati, Mauro Reggiani, Riccardo Ricas, Cesare Siviglia, Sergio Vacchi, Tono Zancanaro, e mostra permanente dedicata alla Belle Époque.