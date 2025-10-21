  • Mar. Ott 21st, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

PIEVE DI CENTO: Prossima apertura Museo Magi’900 – Domenica 26 ottobre 2025

DiGiuliano Monari

Ott 21, 2025
Post letto da: 57

Il 26 ottobre saremo aperti dalle ore 10 alle ore 18 orario continuato. Visitabile la nostra collezione permanente e il Giardino della scultura immersi nella luce autunnale di fine ottobre.

Esposte opere dei Maestri storici del Novecento, arte aniconica e figurativa, Nuovi linguaggi, Poesia visiva , la raccolta di sculture italo-africane, le sezioni monografiche dedicate a Shozo Shimamoto, Cesare Zavattini, al Movimento Madi, alla Metacosa, Carlo Levi, Esther Mahlangu, Concetto Pozzati, Mauro Reggiani, Riccardo Ricas, Cesare Siviglia, Sergio Vacchi, Tono Zancanaro, e mostra permanente dedicata alla Belle Époque.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
Comacchio (FE). Scoperta “cryptotruffa” a Porto Garibaldi: recuperati 3.000 euro dai Carabinieri.
Ott 21, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
LA STATISTICA VINCE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “IL GUERCINO”
Ott 21, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Cento-Teatro Pandurera: Anna Valle e Gianmarco Saurino in SCANDALO inaugurano la stagione 25 -26-venerdì 24 ottobre – video sul canale YouTube
Ott 21, 2025 Giuliano Monari

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca