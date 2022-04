PILASTRELLO: Ci sono 6 indagati per ‘omicidio stradale’ per la morte del 15enne Marco Lelli Ricci

Sei gli indagati a Ferrara per omicidio stradale dal pm Fabrizio Valloni: l’amministratore e il responsabile della sicurezza dell’impresa alla quale sono stati affidati i lavori, due funzionari dell’amministrazione provinciale estense, ente proprietario della strada e appaltatore dei lavori, il padre della vittima che guidava l’auto e infine la conducente del mezzo la cui targa, il giorno seguente, era stata scoperta sul luogo dell’incidente (link al nostro articolo). Targa subito sequestrata per capire il perché (e soprattutto quando) si era staccata dalla macchina – inizialmente sconosciuta – per cadere nella buca dove ha trovato la morte il giovane bolognese. Come riporta il Resto del Carlino edizione di Bologna, link all’articolo completo

