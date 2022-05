PISCINA SI CENTO: Campus Sportivo Edizione 2022

Campus Sportivo Edizione 2022 Anche questa estate vi terremo compagnia. Dal prossimo 6 giugno riparte il campus sportivo in piscina: per i vostri ragazzi la possibilità di passare giornate insieme a propri coetanei e in totale sicurezza, con tanto nuoto e sorrisi intorno. E c’è una buona notizia in più: anche per il 2022 è stato confermato il “bonus rette”, il contributo della Regione Emilia-Romagna per famiglie con figli dai 3 ai 13 anni (17 se con disabilità certificata) che frequentano i centri estivi. Le iscrizioni sono già aperte: è possibile compilare il modulo direttamente al front-office oppure scaricandolo dalla nostra pagina impianto sul sito www.nuovasportiva.it Non vediamo l’ora di nuotare insieme.

