Play off, il cammino della centese calcio si interrompe ai rigori

di Marco Cevolani

Purtroppo il cammino della centese calcio si interrompe in semifinale, contro il Carpi sul neutro di San Felice sul Panaro. La sfida finisce 3 a 4 dagli undici metri per lo United Carpi. Sconforto fra i tifosi che comunque, attraverso i social, non fanno mancare il proprio supporto alla squadra e l’apprezzamento per l’andamento complessivo della stagione. Sempre sui social a parlare l’allenatore “Brighel” Govoni: “Sarà una notte lunga, la delusione per il risultato è tanta, credo però non bisogna dimenticare il percorso che è stato fatto da questo gruppo, un gruppo di giocatori che ogni singolo allenamento ogni partita ha dato il suo 150%, un gruppo che non ha mai mollato. Grazie ragazzi – prosegue – ognuno di voi mi ha lasciato qualche cosa che porterò per sempre con me. Ringrazio tutte le persone che ogni partita ci hanno sostenuto, ringrazio i centoboy09 (il gruppo di tifosi locali, ndr) per il tifo che hanno fatto ogni domenica. So che fa male e la rabbia per non avere potuto darvi questa gioia è tanta ma come dico sempre l’importante è non avere rimpianti e uscire dal Campo avendo dato tutto per se stessi per la gente che ti guarda e per questa maglia, La maglia della Centese Calcio. Ringrazio – conclude – infine il mio staff per avermi sopportato è supportato. Grazie ragazzi sono orgoglioso di tutti voi.”

