POGGIO RENATICO: Famiglia intossicata da monossido

intossicazione da monossido a Poggio Renatico ieri tarda serata. Famiglia romena 5 persone ha chiamato perché il figlio di un anno stava male. 118 sul posto accertava intossicazione da monossido, allertati 115 e 112. Il Bimbo è stato ricoverato in elisoccorso a Cona (non in pericolo di vita). I genitori si sono recati al PS per accertamenti. Per l’altro figlio e la zia, presenti in casa, nessun sintomo. Rilascio monossido di carbonio da malfunzionamento caldaia a gas (pare scarichi ostruiti). Sono in corso accertamenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...