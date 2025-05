Poggio Renatico festeggia la storica promozione del GS Gallo in Prima Categoria

Venerdì 16 maggio si è tenuta una cerimonia di premiazione davvero speciale per la nostra comunità: alla presenza del Vicesindaco Andrea Bergami e di tutto lo staff dirigenziale del GS Gallo, l’Amministrazione comunale ha voluto omaggiare la Prima Squadra per la storica vittoria del campionato di Prima Categoria, che ha portato il club alla tanto ambita Promozione.

Un traguardo mai raggiunto prima da una squadra del nostro territorio, che segna un momento memorabile non solo per la società sportiva, ma per tutto il Comune di Poggio Renatico. Il successo è il frutto di un lavoro costante e appassionato: merito di una società solida e ben strutturata, che proprio quest’anno festeggia i 50 anni di attività, sempre supportata dall’Amministrazione comunale sul piano progettuale ed economico.

Determinante anche il contributo del mister Zambrini e del direttore sportivo, che hanno saputo costruire un gruppo affiatato di giovani atleti, capaci di unire talento, sacrificio e spirito di squadra. Una vera e propria famiglia sportiva, che ha trasformato la passione in un risultato concreto e prestigioso.

L’Amministrazione comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la società, ai dirigenti, allo staff tecnico e ai giocatori per aver portato in alto il nome di Gallo e di Poggio Renatico, con dedizione, impegno e orgoglio.

