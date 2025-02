Poggio Renatico: primo congresso comunale di Fratelli d’Italia

Poggio Renatico, 22 febbraio 2025 – Si è svolto oggi il primo congresso comunale di Fratelli d’Italia a Poggio Renatico, un evento che segna un nuovo capitolo per il partito a livello locale. L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi iscritti e simpatizzanti, si è concluso con la riconferma del presidente uscente Pier Giorgio Pellegrini e del nuovo coordinamento composto da Rodolfo Sani, Patrizia Alberici, Gianluca Bucci, Adriano Cornacchini e tonino Buriani che guideranno il partito nei prossimi anni.

Il congresso si è concentrato su temi fondamentali per la comunità, come la legalità, l’educazione, la famiglia, e le politiche giovanili. L’occasione è stata anche un’opportunità per rafforzare il sostegno ed il dialogo costruttivo con l’amministrazione comunale e ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia per il bene del territorio.

Fratelli d’Italia

Mi piace: Mi piace Caricamento...