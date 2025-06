POLISPORTIVA CENTESE TRIATHLON -PRIMI SEI MESI AL MASSIMO

Al secondo anno di guida da parte del nuovo responsabile di settore Giacomo Scagliarini, il settore triathlon della Polisportiva, nella prima metà dell’annata agonistica, è partito di grande slancio.

Seppure ancora giovane nella disciplina, Riccardo Govoni pare indomo e da gennaio ad oggi ha corso ben 7 competizioni, tra le quali due mezzi Ironman (1,9 km di nuoto, 90 km in bici e 21 km di corsa), in uno dei quali, a Tirrenia, è riuscito ad entrare nella top ten assoluta (8°) oltre che ad aggiudicarsi il secondo posto di categoria.

A Tirrenia, ad entrare nei primi dieci assoluti ci pensava anche il performantissimo Luca Bencivenni che strappava un 7° posto assoluto oltre che un 2° posto di categoria

Sei gare da inizio anno anche per Mirco Tomei, concentrate tutte negli ultimi 3 mesi e due primi posti di categoria anche per lo storico Carlo Lodi nelle gare sprint (0,75 km di nuoto, 20 km in bicicletta e 5 km di corsa) di San Giovanni in Persiceto e Grottammare, mentre Andrea Dirai si presentava ai nastri di partenza di gare nazionali per ben cinque volte, tra le quali sfiorava il podio dei campionati regionali di olimpico (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di podismo) di Sasso Marconi.

Ottima partenza anche per il solito Claudio Balboni che vinceva la medaglia d’oro di categoria ai campionati regionali di olimpico, quella di argento ai campionati regionali di mezzo Ironman a Lido di Volano ed otteneva il 6° posto di categoria ai nazionali di mezzo Ironman a Barberino di Mugello.

Ma grade soddisfazione per il settore viene dall’avere rimpolpato le fila del triathlon rosa con Gaia Fabbri (all’esordio a San Giovanni in Persiceto) ed Elisabetta Guolo che, oltre ad ottenere l’oro di categoria a San Giovanni, si aggiudicava un prestigioso 1° posto di categoria ai campionati regionali di olimpico.

Se il buon giorno si vede dal mattino, il 2025 è partito a gonfie vele per la Polisportiva Centese.

