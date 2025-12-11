POLITICA: Debutta a Cento ‘Casa Riformista’, il nuovo progetto civico e centrista che unisce Italia Viva, PSI e diversi esponenti civici



Debutta a Cento “Casa Riformista”, il nuovo contenitore civico e centrista che ha già raccolto consensi

significativi alle regionali in Toscana e Campania. La piattaforma, collocata nell’area del centrosinistra

centese, può già contare sull’adesione di Italia Viva e PSI , oltre alla manifestazione di interesse da parte di

diversi esponenti civici di rilievo.

Casa Riformista Cento intende offrire uno spazio politico riconoscibile agli elettori moderati, riformisti e

liberali, a chi non si riconosce negli estremismi né nei populismi, e a chi vuole contribuire a una coalizione

larga, competente e capace di governare. È un luogo per chi affronta i temi senza posizioni preconcette, ma

con un approccio pragmatico, aperto e orientato alla ricerca di soluzioni concrete.

L’impostazione è chiara: allargare il campo per rafforzare il governo della città e garantire al

centrosinistra una prospettiva solida e inclusiva in vista del 2027, evitando di consegnare la città alle destre

e offrendo un contributo determinante anche alle partite istituzionali che si apriranno nei prossimi anni.

Già nelle prossime settimane questa concretezza prenderà forma con una prima proposta dedicata a un

tema cruciale del dibattito locale: la mobilità, oggi al centro delle preoccupazioni di cittadini, imprese e associazioni.

«Vogliamo riportare al centro della discussione pubblica il merito delle questioni, senza slogan e senza

tifoserie» – affermano i portavoce di Casa Riformista Cento. «Partiamo dalla mobilità perché è uno dei nodi

più sentiti, e crediamo che si possa costruire una soluzione condivisa, moderna e sostenibile, in piena

sintonia con le forze della coalizione e con la città».

NELLA FOTO ROSY GOVONI ( PSI Cento) e GIANNI

BARBIERI (Italia Viva Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...