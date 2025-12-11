POLITICA: Debutta a Cento ‘Casa Riformista’, il nuovo progetto civico e centrista che unisce Italia Viva, PSI e diversi esponenti civici

Debutta a Cento “Casa Riformista”, il nuovo contenitore civico e centrista che ha già raccolto consensi
significativi alle regionali in Toscana e Campania. La piattaforma, collocata nell’area del centrosinistra
centese, può già contare sull’adesione di Italia Viva e PSI , oltre alla manifestazione di interesse da parte di
diversi esponenti civici di rilievo.
Casa Riformista Cento intende offrire uno spazio politico riconoscibile agli elettori moderati, riformisti e
liberali, a chi non si riconosce negli estremismi né nei populismi, e a chi vuole contribuire a una coalizione
larga, competente e capace di governare. È un luogo per chi affronta i temi senza posizioni preconcette, ma
con un approccio pragmatico, aperto e orientato alla ricerca di soluzioni concrete.
L’impostazione è chiara: allargare il campo per rafforzare il governo della città e garantire al
centrosinistra una prospettiva solida e inclusiva in vista del 2027, evitando di consegnare la città alle destre
e offrendo un contributo determinante anche alle partite istituzionali che si apriranno nei prossimi anni.
Già nelle prossime settimane questa concretezza prenderà forma con una prima proposta dedicata a un
tema cruciale del dibattito locale: la mobilità, oggi al centro delle preoccupazioni di cittadini, imprese e associazioni.
«Vogliamo riportare al centro della discussione pubblica il merito delle questioni, senza slogan e senza
tifoserie» – affermano i portavoce di Casa Riformista Cento. «Partiamo dalla mobilità perché è uno dei nodi
più sentiti, e crediamo che si possa costruire una soluzione condivisa, moderna e sostenibile, in piena
sintonia con le forze della coalizione e con la città».
NELLA FOTO ROSY GOVONI ( PSI Cento) e GIANNI
BARBIERI (Italia Viva Cento