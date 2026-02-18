Ponte di Dosso: al via i lavori, istituito il senso unico alternato

Come annunciato nel corso degli incontri pubblici con la cittadinanza, da questa mattina hanno preso ufficialmente il via i lavori sul ponte di Dosso, un intervento atteso e programmato che rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e la piena funzionalità dell’infrastruttura.

Da oggi è stato istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con tempistiche definite per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza. Questa prima fase accompagnerà il cantiere per alcune settimane, fino all’avvio della successiva chiusura completa del ponte, già comunicata nei mesi scorsi e necessaria per consentire le operazioni più delicate.

L’intervento, illustrato nei dettagli durante l’assemblea pubblica, non è una scelta improvvisa ma una decisione responsabile e programmata, maturata a seguito dei monitoraggi tecnici che hanno evidenziato la necessità di intervenire per preservare la struttura e migliorarne le caratteristiche di sicurezza e durabilità. Agire oggi significa prevenire criticità future e scongiurare il rischio di interruzioni improvvise e non pianificate.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a regolarsi di conseguenza negli spostamenti quotidiani, tenendo conto delle modifiche alla viabilità e prestando la massima attenzione alla segnaletica presente in loco. Si tratta di lavori indispensabili, pensati nell’interesse collettivo e finalizzati a garantire un’infrastruttura più sicura e affidabile per tutti.

«Siamo consapevoli dei disagi che un cantiere di questa portata comporta – sottolinea il sindaco Roberto Lodi – ma si tratta di un intervento necessario per la sicurezza della nostra comunità e dell’intero territorio. Chiediamo ai cittadini comprensione e collaborazione: stiamo investendo oggi per evitare problemi più gravi domani e per consegnare al territorio un ponte più sicuro e più moderno».

L’Amministrazione continuerà ad aggiornare la cittadinanza sull’andamento dei lavori e sulle tempistiche delle diverse fasi del cantiere, confermando l’impegno alla massima trasparenza e condivisione delle informazioni.

