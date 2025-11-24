Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 16.30 alle 19, il cuore del centro storico di Cento si prepara al Natale con “Porticoso -Christmas Edition”una città in scena–, uno scenario suggestivo, dove antichi portici, luci sfavillanti e un’atmosfera che richiama la tradizione e la gioia del Natale saranno la cornice di:
- Bande e cori a tema natalizio: Musica dal vivo con performance di bande musicali e cori che riempiranno l’aria di melodie festive, eseguendo i classici natalizi più amati.
- Attrazioni itineranti: nevicata di bolle di sapone, una carrozza fatata, bianchi unicorni sognanti…
- Local food: Non mancheranno le delizie gastronomiche locali che offriranno prelibatezze tipiche del Natale, dai piatti tradizionali alle specialità di stagione.
- Negozi in festa: I negozi del centro si vestiranno a tema natalizio, offrendo articoli esclusivi e tante idee regalo per tutti. Potrai fare shopping in un’atmosfera unica e accogliente, dove ogni vetrina sarà un invito a scoprire nuovi tesori.
“Porticoso Christmas Edition“, inserito nel ricco programma di “Meraviglioso il Natale a Cento“, è l’appuntamento perfetto per trascorrere momenti di festa con la famiglia, gli amici e chi ami, immersi nel cuore della nostra città.
Per maggiori informazioni e dettagli delle proposte in programma: fondazioneteatroborgatti.it
dettaglio programma:
Piazza Guercino
ore 17 – Nevicata di bolle con Alekos tra le luci natalizie del centro storico
Attrazioni viaggianti dalle 17 alle 19
Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino
- Wonder Walks con Alekos, il poeta delle bolle
- White unicorns
- Jingle band
- Corpo Bandistico Renazzese
Chiesa di San Pietro
ore 17.15 Corale Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento – direttrice Aura Vitali
ore 17.40 Coro Sicut Cervus di Penzale – direttore Maurizio Dinelli
Chiesa di San Lorenzo
ore 18.30 Cappella musicale di San Biagio – direttore : Andrea Bianchi
ore 18.45 Ensemble La Rossignol in
NOTTE STELLATA Canti e musiche rinascimentali per il Natale
ELENA BERTUZZI, soprano;
ROBERTO QUINTARELLI, controtenore;
LEVI ALGHISI, flauti diritti, cornamusa;
MAURIZIO PIANTELLI, liuto, percussioni;
FRANCESCO ZUVADELLI, ghironda, organo positivo.
30 novembre 2025
Attrazioni viaggianti dalle 16.30 alle 19
Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino
- Wonder Walks con Alekos, il poeta delle bolle
- La carrozza fatata
- Cartoon Band
- Heart of Italy Pipe Band
- Banda Giuseppe Verdi di Cento
Chiesa di San Biagio
ore 16.30 Coro San Giacomo di Gavaseto
500° anniversario di G. P. da Palestrina (1525-1594)
Missa de Beata Virgine
Alma Redemptoris Mater direttrice Annamaria Maggese
ore 17 Piccolo Coro Sorridi con noi (bambini dai 5 ai 14 anni)
Brani di repertorio natalizio
Direttrice Lucia Tassi
Chiesa di San Rocco
ore 18 Coro Santa Cecilia di Renazzo – direttore Mark Alberghini
ore 18.30 Coro i Castellani della valle – canti popolari emiliani
direttrice Angela Troilo
Ore 19.15 Canto sotto l’albero a cori riuniti