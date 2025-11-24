  • Lun. Nov 24th, 2025

PORTICOSO CHRISTMAS EDITION

Nov 24, 2025
Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 16.30 alle 19, il cuore del centro storico di Cento si prepara al Natale con “Porticoso -Christmas Edition”una città in scena,  uno scenario suggestivo, dove antichi portici, luci sfavillanti e un’atmosfera che richiama la tradizione e la gioia del Natale saranno la cornice di:

  • Bande e cori a tema natalizio: Musica dal vivo con performance di bande musicali e cori che riempiranno l’aria di melodie festive, eseguendo i classici natalizi più amati.
  • Attrazioni itineranti: nevicata di bolle di sapone, una carrozza fatata, bianchi unicorni sognanti…
  • Local food: Non mancheranno le delizie gastronomiche locali che offriranno prelibatezze tipiche del Natale, dai piatti tradizionali alle specialità di stagione. 
  • Negozi in festa: I negozi del centro si vestiranno a tema natalizio, offrendo articoli esclusivi e tante idee regalo per tutti. Potrai fare shopping in un’atmosfera unica e accogliente, dove ogni vetrina sarà un invito a scoprire nuovi tesori.

“Porticoso Christmas Edition“, inserito nel ricco programma di “Meraviglioso il Natale a Cento“, è l’appuntamento perfetto per trascorrere momenti di festa con la famiglia, gli amici e chi ami, immersi nel cuore della nostra città.
Per maggiori informazioni e dettagli delle proposte in programma: fondazioneteatroborgatti.it

dettaglio programma:

Piazza Guercino
ore 17 – Nevicata di bolle con Alekos tra le luci natalizie del centro storico

Attrazioni viaggianti dalle 17 alle 19
Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino

  • Wonder Walks con Alekos, il poeta delle bolle
  • White unicorns
  • Jingle band
  • Corpo Bandistico Renazzese

Chiesa di San Pietro
ore 17.15 Corale Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento – direttrice Aura Vitali
ore 17.40 Coro Sicut Cervus di Penzale – direttore Maurizio Dinelli

Chiesa di San Lorenzo
ore 18.30 Cappella musicale di San Biagio – direttore : Andrea Bianchi

ore 18.45 Ensemble La Rossignol in
NOTTE STELLATA Canti e musiche rinascimentali per il Natale
ELENA BERTUZZI, soprano;
ROBERTO QUINTARELLI, controtenore;
LEVI ALGHISI, flauti diritti, cornamusa;
MAURIZIO PIANTELLI, liuto, percussioni;
FRANCESCO ZUVADELLI, ghironda, organo positivo.

30 novembre 2025

Attrazioni viaggianti dalle 16.30 alle 19
Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino

Chiesa di San Biagio
ore 16.30 Coro San Giacomo di Gavaseto
500° anniversario di G. P. da Palestrina (1525-1594)
Missa de Beata Virgine
Alma Redemptoris Mater direttrice Annamaria Maggese

ore 17     Piccolo Coro Sorridi con noi (bambini dai 5 ai 14 anni)
Brani di repertorio natalizio
Direttrice Lucia Tassi

Chiesa di San Rocco
ore 18     Coro Santa Cecilia di Renazzo – direttore Mark Alberghini
ore 18.30 Coro i Castellani della valle – canti popolari emiliani
direttrice Angela Troilo

Ore 19.15 Canto sotto l’albero a cori riuniti

