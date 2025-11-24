Sabato 29 e domenica 30 novembre dalle 16.30 alle 19, il cuore del centro storico di Cento si prepara al Natale con “Porticoso -Christmas Edition”una città in scena–, uno scenario suggestivo, dove antichi portici, luci sfavillanti e un’atmosfera che richiama la tradizione e la gioia del Natale saranno la cornice di:

Bande e cori a tema natalizio : Musica dal vivo con performance di bande musicali e cori che riempiranno l’aria di melodie festive, eseguendo i classici natalizi più amati.

: Musica dal vivo con performance di bande musicali e cori che riempiranno l’aria di melodie festive, eseguendo i classici natalizi più amati. Attrazioni itineranti : nevicata di bolle di sapone, una carrozza fatata, bianchi unicorni sognanti…

: nevicata di bolle di sapone, una carrozza fatata, bianchi unicorni sognanti… Local food : Non mancheranno le delizie gastronomiche locali che offriranno prelibatezze tipiche del Natale, dai piatti tradizionali alle specialità di stagione.

: Non mancheranno le delizie gastronomiche locali che offriranno prelibatezze tipiche del Natale, dai piatti tradizionali alle specialità di stagione. Negozi in festa: I negozi del centro si vestiranno a tema natalizio, offrendo articoli esclusivi e tante idee regalo per tutti. Potrai fare shopping in un’atmosfera unica e accogliente, dove ogni vetrina sarà un invito a scoprire nuovi tesori.

“Porticoso Christmas Edition“, inserito nel ricco programma di “Meraviglioso il Natale a Cento“, è l’appuntamento perfetto per trascorrere momenti di festa con la famiglia, gli amici e chi ami, immersi nel cuore della nostra città.

Per maggiori informazioni e dettagli delle proposte in programma: fondazioneteatroborgatti.it

dettaglio programma:

Piazza Guercino

ore 17 – Nevicata di bolle con Alekos tra le luci natalizie del centro storico

Attrazioni viaggianti dalle 17 alle 19

Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino

Wonder Walks con Alekos , il poeta delle bolle

con , il poeta delle bolle White unicorns

Jingle band

Corpo Bandistico Renazzese

Chiesa di San Pietro

ore 17.15 Corale Santa Maria Maggiore di Pieve di Cento – direttrice Aura Vitali

ore 17.40 Coro Sicut Cervus di Penzale – direttore Maurizio Dinelli

Chiesa di San Lorenzo

ore 18.30 Cappella musicale di San Biagio – direttore : Andrea Bianchi

ore 18.45 Ensemble La Rossignol in

NOTTE STELLATA Canti e musiche rinascimentali per il Natale

ELENA BERTUZZI, soprano;

ROBERTO QUINTARELLI, controtenore;

LEVI ALGHISI, flauti diritti, cornamusa;

MAURIZIO PIANTELLI, liuto, percussioni;

FRANCESCO ZUVADELLI, ghironda, organo positivo.

30 novembre 2025

Attrazioni viaggianti dalle 16.30 alle 19

Corso Guercino Via Matteotti, Via Provenzali, Via Cremonino

Wonder Walks con Alekos , il poeta delle bolle

con , il poeta delle bolle La carrozza fatata

Cartoon Band

Heart of Italy Pipe Band

Banda Giuseppe Verdi di Cento

Chiesa di San Biagio

ore 16.30 Coro San Giacomo di Gavaseto

500° anniversario di G. P. da Palestrina (1525-1594)

Missa de Beata Virgine

Alma Redemptoris Mater direttrice Annamaria Maggese

ore 17 Piccolo Coro Sorridi con noi (bambini dai 5 ai 14 anni)

Brani di repertorio natalizio

Direttrice Lucia Tassi

Chiesa di San Rocco

ore 18 Coro Santa Cecilia di Renazzo – direttore Mark Alberghini

ore 18.30 Coro i Castellani della valle – canti popolari emiliani

direttrice Angela Troilo

Ore 19.15 Canto sotto l’albero a cori riuniti

