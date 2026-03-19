PORTO GARIBALDI E COMACCHIO. Controlli notturni dei Carabinieri: un arrestato per false generalità e denunce per guida in stato di ebbrezza.

Un’intensa attività di controllo notturna da parte dei Carabinieri di Porto Garibaldi e del Radiomobile di Comacchio, ha portato ad un arresto, a quattro denunce e al ritiro di due patenti di guida.

Durante il controllo di un autoveicolo lungo la S.S. 309 Romea, i Carabinieri di Porto Garibaldi hanno proceduto all’arresto di un 35enne per il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, aveva fornito false generalità al personale operante durante le rituali fasi d’identificazione nel corso di un controllo stradale. Al termine delle formalità l’indagato è stato rimesso in libertà come disposto dall’A.G. estense, in attesa del proseguimento dell’iter giudiziario. Ma le contestazioni per il 25enne non si sono concluse, poiché, nel medesimo controllo l’uomo è stato denunciato per il possesso di due tessere sanitarie italiane alterate, poste sotto sequestro per ulteriori approfondimenti. L’attività è poi proseguita con la denuncia di un 21enne risultato non in regola con le norme di soggiorno sul territorio nazionale.

Parallelamente, i Carabinieri del Radiomobile di Comacchio hanno denunciato due giovani automobilisti (23 e 25 anni) risultati essersi messi alla guida con tassi alcolemici superiori di tre volte i limiti consentiti dalla legge. Per entrambi, oltre alla denuncia per guida in stato di ebrezza è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo dei veicoli.

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