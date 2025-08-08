  • Lun. Ago 11th, 2025

Portomaggiore. Alla vista dei Carabinieri scappa a bordo della propria auto: raggiunto e denunciato per resistenza a p.u., porto abusivo d’arma e guida in stato di ebbrezza.

DiComando Carabinieri

Ago 8, 2025
Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, i carabinieri della Aliquota Radiomobile della Compagnia di Portomaggiore, lungo la strada statale Adriatica, in uscita da Portomaggiore, hanno intimato l’alt al conducente di una VW Golf per un normale controllo. Ma l’uomo, poi identificato in pregiudicato 35enne residente nella zona, ha effettuato una repentina inversione di marcia dandosi alla fuga in direzione del centro portuense. I militari, dopo un breve inseguimento a forte velocità e con sirene e lampeggianti attivati, sono riusciti a bloccare la vettura in fuga. L’uomo alla guida è stato sottoposto ad accertamenti etilometri ai quali è risultato positivo oltre i limiti consentiti. Inoltre, a seguito di perquisizione del mezzo, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un bastone di legno e di un grosso cacciavite che sono stati sequestrati. A conclusione degli accertamenti il 35enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale, porto ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere e guida sotto l’influenza di alcool.

