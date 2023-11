PORTOMAGGIORE: Minorenni deferiti in stato di libertà per lesioni e omissione di soccorso.

A conclusione degli accertamenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore (Fe), hanno deferito in stato di liberta’ alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna, quattro minori, tra i quindici e i sedici anni, per omissione di soccorso ed uno di essi per lesioni personali. Infatti in data 15/10/2023, verso le 22:00 una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Portomaggiore (FE), è intervenuta in una via del centro, ove era stata segnalata una lite tra alcuni ragazzi ed un uomo di mezz’età. Giunti sul posto i militari operanti hanno notato effettivamente la presenza di un uomo a terra in stato confusionale, risultato essere un quarantanovenne, il quale è stato prontamente soccorso dal 118 e trasportato presso l’ospedale di Cona, dove è stato medicato per le ferite subite, ottenendo venti giorni di prognosi. Le indagini immediatamente avviate, hanno permesso di individuare i predetti ragazzi, con cui l’uomo aveva avuto una discussione per futili motivi, di cui uno l’aveva colpito violentemente con un calcio al volto tanto da lasciarlo a terra esamine. Nella circostanza i restanti minori, invece di prestare soccorso si erano dati a precipitosa fuga.

