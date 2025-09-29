PORTOMAGGIORE: scappa dai Carabinieri e li aggredisce. Arrestato.

Domenica mattina un 26enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dai Carabinieri di Portomaggiore.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato da una pattuglia dell’Arma mentre girava in paese a bordo di un ciclomotore. Sottoposto a controllo, si è accertato essere privo di patente e guidare un veicolo non revisionato e mancante della copertura assicurativa obbligatoria, violazioni che comportano il fermo ed il sequestro del mezzo e il pagamento, complessivamente, di oltre 6.000 euro di sanzioni amministrative pecuniarie.

Invitato nella caserma portuense per la notifica dei verbali, ha aspettato un po’ in sala d’attesa e poi, dopo aver chiesto di uscire per fare una telefonata, ha deciso di allontanarsi prima della conclusione delle formalità. I Carabinieri lo hanno quindi dovuto raggiungere a casa per formalizzare le notifiche, dove l’uomo dapprima ha cercato di sottrarsi alle incombenze provando a scappare– anche scavalcando la recinzione di un’abitazione privata – e poi, bloccato dai militari, ha avuto una reazione minacciosa e violenta, provando anche a morderli ed arrivando ad assestare calci e spintoni agli stessi.

Ma il comportamento violento ha fatto “scattare” il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per cui è stato dichiarato in arresto.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura dei Ferrara, l’uomo è stato rimesso in libertà.

COMACCHIO, CODIGORO E GORO: controlli straordinari dei Carabinieri, 5 denunce e 3 segnalazioni.

Nel weekend appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Comacchio, Codigoro e Goro, concentrandosi sui principali luoghi di aggregazione e lungo le arterie stradali più trafficate.

L’attività, finalizzata al contrasto dell’abuso di alcol e droga nonché alla prevenzione dei reati predatori e delle condotte violente, ha portato a importanti risultati operativi:

tre automobilisti, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, residenti tra Comacchio, Goro e Ferrara, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 0,99 e 2,39 g/l. Per tutti è scattato il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a persona idonea;

un 34enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e resistenza a pubblico ufficiale: sorpreso in evidente stato di alterazione psico-fisica nei pressi della propria abitazione, brandiva un coltello a serramanico e ha opposto resistenza ai militari, prima di essere bloccato e accompagnato per le cure del caso presso l’Ospedale di Cona;

un cittadino straniero 44enne, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: in evidente stato di ebbrezza, ha tentato più volte di aizzare il proprio cane contro i militari intervenuti presso la sua abitazione per una lite per futili motivi.

Nel medesimo contesto operativo, tre persone – un 47enne di Goro, un 25enne bolognese e una 51enne di Codigoro – sono state segnalate alla Prefettura di Ferrara quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di dosi per uso personale di cocaina, hashish e marijuana.

L’operazione, che ha visto impegnati numerosi equipaggi dell’Arma, rientra nel piano di intensificazione dei controlli volti a garantire sicurezza e legalità, soprattutto nelle ore serali e notturne.

