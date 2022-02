PORTOMAGGIORE: Servizi coordinati a largo raggio dei Carabinieri

Nei giorni scorsi nell’area Portuense, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore (Fe) hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio, caratterizzato dall’effettuazione di numerosi posti di controllo sulle principali arterie di comunicazione, nonché accessi per verifiche agli esercizi pubblici della zona. Alle attività, coordinate dalla locale compagnia, hanno partecipato tutti i Comandi Stazione nell’ambito dei comuni di Portomaggiore, Argenta, Voghiera, Masi Torello, Ostellato, Migliarino e Massa Fiscaglia. Il servizio ha permesso di procedere al controllo di numerosi mezzi (autoveicoli privati e mezzi del trasporto pubblico) e persone in transito sul territorio, soprattutto nelle face orarie di maggiore intensità di traffico veicolare (mattinate e nel tardo pomeriggio) al fine di prevenire e reprimere la commissione di reati, nonché individuare criminali presenti nell’area per commettere illeciti. Come è noto infatti l’incidenza di taluni reati quali truffe agli anziani e furti in abitazione, è maggiore nelle fasce orarie in cui le abitazioni sono vuote e gli anziani soli in casa. In tale ambito quindi sono state individuate e deferite in stato di libertà tre persone (una per furto e due per violazione della legge sull’immigrazione) numerose altresì sono state le contravvenzioni elevate per violazioni alle norme del codice della strada (per un totale di 2.500 euro) tra cui anche un conducente che circolava con la patente di guida ritirata e due autovetture prive di revisione. L’attività preventiva e repressiva sul territorio, da parte dei Carabinieri di Portomaggiore, proseguirà anche nei giorni a venire e verrà estesa anche alla verifica dell’osservanza delle nuove disposizioni sulle misure di contrasto all’epidemia da covid 19.

