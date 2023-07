PORTOMAGGIORE: un arresto dei Carabinieri allo Zion Festival

Nella serata di giovedì 6 luglio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, col supporto dei colleghi del Comando Provinciale, hanno predisposto ed eseguito un servizio di controllo straordinario in località Gambulaga di Portomaggiore, nell’area a ridosso dell’agriturismo “Ai due laghi del Verginese” dove, come ogni estate, anche quest’anno – dal 06 al 09 luglio – si svolge lo “Zion festival”, un evento musicale con una serie di concerti di musica tipo “reggae”, che attira giovani da tutta Italia e dall’estero.

Nel corso di tali controlli, in tarda serata i militari sono intervenuti all’ingresso del festival su richiesta del personale di vigilanza alla manifestazione, che segnalava un uomo che – in evidente stato di alterazione – infastidiva i partecipanti all’evento.

Giunti sul posto, i militari sono stati fatti segno di minacce, ingiurie e spintoni da parte dell’uomo, che si rifiutava anche di declinare le proprie generalità e che, più tardi, è stato identificato in un 44enne di origini senegalesi.

Con non poche difficoltà, lo stesso è stato condotto nella caserma dell’Arma portuense dove, al termine dei necessari accertamenti sui fatti, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.

Nella mattinata successiva (venerdì 7 luglio) l’arrestato è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale di Ferrara che, oltre a convalidarne l’arresto, lo ha condannato a 4 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

I controlli dei Carabinieri, volti a garantire il regolare svolgimento della manifestazione, continueranno fino a domenica 09 luglio, giornata di chiusura del festival.

Mi piace: Mi piace Caricamento...