Positivo rientro in casa della Centese, da più di un mese lontana dal Bulgarelli, con un secco 2-0 al Nonantola

Positivo rientro in casa della Centese, da più di un mese lontana dal Bulgarelli, che infligge un secco 2-0 al malcapitato Nonantola.

Ci si aspettava un cambio di passo rispetto alla scorsa partita, e così è stato.

Nonostante una buona prestazione degli ospiti, la Centese ha giocato con autorità, non demoralizzando anche dopo due rigori falliti.

Nella prima parte del primo tempo buon piglio degli ospiti, per nulla intimoriti, capaci di dare filo da torcere alla capolista.

Ma poi è stato il portiere ospite guaitoli il migliore in campo, parando i tiri dal dischetto di Perelli e Pirreca .

Primo tempo sullo 0 a 0, e tutti negli spogliatoi a prendere il the.

Al rientro sul terreno di gioco, con una fitta e insidiosa nebbia, la Centese prende il dominio del campo e costruisce una gran mole di occasioni da goal. Prima baby grygiel sbaglia a porta vuota, poi i gol di Costantini di testa e bonacorsi con staffilata all angolino basso, a tempo quasi scaduto.

2-0 e partita chiusa, per la gioia del numeroso pubblico ( nonostante il freddo polare ) accorso al Bulgarelli.

in attesa del turno di domani, con le “radioline” sui risultati delle inseguitrici, e testa alla prossima trasferta di bondeno.

una stracittadina sempre ostica, e che rievoca bellissimi ricordi.

