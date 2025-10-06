Poste Italiane: furto sventato all’ufficio postale di Poggio Renatico grazie ai sistemi di videosorveglianza

POSTE ITALIANE: A FERRARA UFFICI POSTALI SICURI

306 telecamere di videosorveglianza installate in tutta la provincia

Nell’ultimo anno sventato il 55% di rapine e furti negli uffici postali in tutta Italia

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 55% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia.

Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 98 uffici postali di Ferrara e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 225 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM, come ad esempio la cosidetta ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La “ghigliottina” è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’ATM. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco. L’effetto deterrente generato da tali accorgimenti, ha contribuito notevolmente alla riduzione del numero di eventi criminosi negli ultimi anni.

È stata prevista inoltre per gli uffici postali di Ferrara e provincia, la presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 306 telecamere che, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali aziendali e contribuire al riconoscimento di eventuali rapinatori, consentono attraverso un sofisticato software di videoanalisi predittiva di riconoscere automaticamente comportamenti sospetti e potenziali attacchi agli ATM, facendo partire in tempo reale la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

L’ultimo tentativo di furto si è registrato nella notte del 4 ottobre presso l’ufficio postale di Poggio Renatico in via Cavour 46, quando il sistema di videoanalisi ha rilevato movimenti sospetti nei pressi della sede. L’allarme è stato immediatamente gestito dalla Situation Room di Roma, la sala di controllo di Poste Italiane operativa 24 ore su 24 e competente per territorio. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, gli operatori hanno notato due individui incappucciati intenti a forzare la porta d’ingresso dell’ufficio. È scattata subito la segnalazione alle forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente sul posto, riuscendo a mettere in fuga i malviventi. Durante il sopralluogo successivo, gli agenti hanno constatato alcuni danni alla porta, ma fortunatamente non è stato sottratto nulla. Grazie alla rapidità dell’intervento e all’efficienza del sistema di sicurezza, il tentativo di furto è stato sventato prima che i ladri potessero portare a termine il colpo.

Ancora una volta l’impegno di Poste Italiane per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco predatorio.

