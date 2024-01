POSTE ITALIANE: LAVORI NELL’UFFICIO POSTALE DI ALBERONE DI CENTO

Poste Italiane comunica che da oggi, venerdì 26 gennaio, l’ufficio postale in via G. Pascoli resterà chiuso per lavori interni.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di via Dodicesimo Morelli 42 – Cento, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

La clientela può anche rivolgersi agli uffici circostanti come quelli di: Casumaro, in via provinciale per Ferrara 159, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45; Reno Centese, via Chiesa 94, aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 08.20 alle 13.45.

In tutti e tre gli uffici è possibile prenotare il proprio turno da app (BancoPosta e Ufficio Postale) o dal sito internet.

