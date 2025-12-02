Pratiche sanitarie online, dal 3 dicembre il nuovo Portale del Cittadino sul sito www.ausl.fe.it

Dal 3 dicembre 2025 sarà disponibile il nuovo Portale del Cittadino dell’Azienda USL di Ferrara, un servizio digitale pensato per semplificare l’accesso a diverse procedure amministrative che oggi possono essere presentate esclusivamente allo sportello CUP.

Il Portale – accessibile tramite SPID – permette ai cittadini residenti in Provincia o assistiti presso l’Azienda USL di Ferrara, di inviare online, in modo guidato e autonomo, le seguenti richieste:

scelta del medico di medicina generale in deroga territoriale ;

; proroga del Pediatra di Libera Scelta (PLS) fino al compimento dei 16 anni;

fino al compimento dei 16 anni; richiesta di duplicato o riemissione della tessera sanitaria in caso di furto o smarrimento;

in caso di furto o smarrimento; registrazione dell’ esenzione per invalidità ;

; richiesta di cancellazione del medico di medicina generale per trasferimento del domicilio.

Il nuovo servizio integra e amplia le funzioni già presenti su FSE/Fascicolo Sanitario Elettronico, offrendo ai cittadini ulteriori possibilità di operare in autonomia, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Come funziona

Il Portale fornisce una compilazione guidata, che orienta l’utente passo dopo passo in base alla tipologia di servizio richiesto e alle caratteristiche specifiche della pratica.

Ogni domanda inviata tramite il Portale sarà gestita da operatori di back office, che prenderanno in carico la pratica e ne comunicheranno l’avanzamento direttamente al cittadino tramite notifiche via e-mail.

In caso di necessità di integrazioni, l’ufficio competente potrà inviare una richiesta specifica, indicando con chiarezza la documentazione o le informazioni mancanti.

Un servizio in evoluzione

Il Portale viene attivato in forma di sperimentazione: per un primo periodo l’Azienda USL monitorerà l’utilizzo del servizio e, sulla base dei dati raccolti e delle necessità dell’utenza, il sistema verrà progressivamente ampliato e aggiornato, con l’obiettivo di diventare uno strumento dinamico, flessibile e sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini.

L’introduzione del Portale rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi sanitari sul territorio, migliorando l’accessibilità e facilitando l’interazione tra cittadini e Azienda USL.

Mi piace: Mi piace Caricamento...