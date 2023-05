Premiazione della 44° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI

Dopo quattro giorni di FESTIVAL che hanno visto protagonisti oltre 1.000 ragazzi in 30 eventi oggi si è conosciuta la classifica finale dei vincitori.

Ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, il Festival è legato al più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, nato nel 1978 unico Premio italiano ad avere avuto Gianni Rodari come primo ed unico Presidente di Giuria.

Unico premio con una Giuria Popolare formata da bambini e ragazzi provenienti da tutto il territorio Italiano e anche con qualche scuola italiana all’estero di oltre 13.000 bambini!

Il FESTIVAL ha rappresentato la conclusione di un anno di lavoro, una vera e propria Festa della “letteratura”, un’iniziativa di interesse nazionale che ha viste coinvolte case editrici, autori e pubblico catapultando Cento sul panorama nazionale completamente gratuito per tutti i partecipanti.

Migliaia i ragazzi che hanno partecipato alle attività proposte dal Festival: a cominciare dagli oltre 400 che hanno preso parte allo spettacolo di apertura con Gek Tessaro, decine di incontri con gli autori nelle scuole, laboratori, seminari per insegnanti.

Indimenticabile l’incontro con il prof. Umberto Galimberti, che ha dichiarato “Invece di riempire le scuole di computer, bisognerebbe farlo di letteratura. Se non impari lì i sentimenti non li impari da nessuna parte. Un uomo senza sentimenti è un uomo pericoloso”.

Particolarmente formativi gli incontri con Silvana Sola che ha sostenuto come i “buoni libri” possono avvicinare i ragazzi alla lettura e Cosimo di Bari, con la presentazione del libro scritto per la collana UPPA “I nativi digitali non esistono”.

I LIBRI VINCITORI DELLA 44° EDIZIONE

Di seguito i numeri delle votazioni:

classi votanti 535

ragazzi votanti totali 10.308, di cui 3.971 della scuola primaria e 6.337 della scuola secondaria.

VINCITORI SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

1°classificato , con 1.455 voti, L’INCREDIBILE NOTTE DI BILLY BOLOGNA

di Nicola Cinquetti, illustrazioni di Francesco Fagnani, Lapis edizioni

2° classificato , con 1.294 voti BAMBINI SI DIVENTA, di Angelo Petrosino illustrazioni di Sara Not, Edizioni EL

3° classificato , con 1.222 voti LE BAMBINE DI SOLITO NON SALGONO COSÌ IN ALTO

di Alice Butaud, traduzione di Silvia Turato, illustrazioni di Francois Ravard, La Nuova Frontiera edizioni

VINCITORI SEZIONE SCUOLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

1°classificato , con 2.614 voti – LA CASA DEL CONTRABBANDIERE di Annet Huizing, traduzione di Anna Patrucco Becchi, La Nuova Frontiera junior.

2° classificato , con 2.047 voti LA RIVINCITA DEI MATTI di Pierdomenico Baccalario, Mondadori editore.

3° classificato , con 1.676 voti VENTO DEL NORD di Gary Paulsen, traduzione di Maurizio Bartocci, Battello a Vapore.

VI ed. del PREMIO POESIA “Gianni Cerioli” a POESIE DEL CAMMINARE di Carlo Marconi Illustrazioni di Serena Viola, Lapis editore

VINCITORI XIX CONCORSO PER ILLUSTRATORI:

1°classificato, YUKIKO NORITAKE (Giappone), con le illustrazioni del libro Due fratelli, una foresta, Terre di Mezzo Junior editore

2° classificato RYAN ANDREWS (Giappone), con le illustrazioni del libro Era il nostro patto,

Il Castoro edizioni

3° classificato GIANLUCA FOLI’, con le illustrazioni del libro Le due Frida, Notes edizioni

MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO, NEIL PACKER, con il libro “Unico nel suo genere” Camelozampa editore

LIBRI SEGNALATI: SONO VINCENT E NON HO PAURA di Enne Koens, illustrazioni di Maartje Kuiper, Traduzione di Olga Amagliani, Camelozampa editore; ASPETTANDO IL VENTO di Oskar Kroon, Traduzione di Samanta K. Milton Knowles Mondadori editore; GIUDITTA E L’ORECCHIO DEL DIAVOLO, di Francesco d’Adamo, Giunti editore; LA BANDA DELLA ZUPPA DEI PISELLI, di Rieke Patwardhan, illustrazioni di Regina Kehn, Traduzione di Valentina Freschi, Emonsraga editore; IL CAVALIERE SAPONETTA RE DI SPUGNA. di KristienIn-‘t-Ven, illustrazioni di Mattias De Leeuw, Traduzione di Laura Pignatti, Sinnos editore.

GIURIA TECNICA di questa edizione era formata da:

Anita Gramigna (Professoressa di letteratura per l’infanzia all’Università di Ferrara), Severino Colombo (scrittore e giornalista del Corriere della Sera), Nicoletta Gramantieri (scrittrice e responsabile della Biblioteca salaborsa ragazzi di Bologna), Sabrina Maria Fava (Professoressa di storia della pedagogia e di letteratura per l’infanzia all’Università Cattolica di Milano), Luigi Dal Cin (scrittore, attore), Silvana Sola (Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier), Cosimo di Bari (ricercatore di pedagogia, all’Università di Firenze).

