Premio Agenda Digitale Emilia-Romagna 2025: Comune di Cento premiato per la trasformazione digitale



Il Comune di Cento è stato riconosciuto come l’ente con l’indice DESIER più alto della provincia di Ferrara (escluso il capoluogo), in occasione della cerimonia per il Premio Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2025, tenutasi mercoledì 29 ottobre 2025 a Bologna, a cui hanno partecipato il Sindaco Accorsi e il Consigliere Fortini, con delega all’Innovazione e alla Trasformazione Digitale.



L’indice DESIER (Digital Economy and Society Index Emilia-Romagna) misura il livello di sviluppo digitale dei territori: dai servizi online alla connettività, fino all’utilizzo delle tecnologie da parte di cittadini e imprese.



Un risultato significativo che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel percorso di innovazione e digitalizzazione del territorio.



«È un riconoscimento che ci rende orgogliosi» – dichiara il Sindaco di Cento – «In questi anni abbiamo lavorato per migliorare la connettività di scuole, musei e aree produttive, ma anche per rendere il digitale più accessibile a tutti i cittadini. Penso, ad esempio, allo sportello “Digitale Facile”, pensato proprio per accompagnare chi ha meno dimestichezza con la tecnologia. Sappiamo che c’è ancora strada da fare, ma continueremo a investire per rendere Cento sempre più moderna, efficiente e attrattiva. Un ringraziamento speciale va a tutti gli Uffici Comunali che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.»



Il Consigliere comunale Matteo Fortini, che ha preso parte alla tavola rotonda “I Comuni che hanno svalicato”, dedicata alle esperienze dei Comuni con più di 15mila abitanti nei processi di digitalizzazione, aggiunge: «È stato un piacere partecipare alla tavola rotonda e portare l’esperienza di Cento» – ha dichiarato Fortini – «Questo risultato è frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto amministratori, uffici e cittadini. Il digitale è una grande opportunità di crescita e inclusione, e il nostro Comune intende continuare a essere protagonista di questo percorso.»



Il Comune di Cento proseguirà dunque il proprio impegno per estendere e migliorare la qualità delle connessioni in tutto il territorio comunale, confermando il digitale come leva strategica per lo sviluppo economico e sociale.

