Premio Coopera 2023: 32 premiati

premio Coopera 2023, promosso da Emil Banca, la cui assegnazione si è svolta mercoledì 22 dicembre a Bologna presso Mug. Delle 140 realtà distribuite nell’intero territoriale regionale che hanno partecipato al bando, 32 sono state le premiate, tra cui Interno Verde. La cooperativa no profit ferrarese utilizzerà il finanziamento per implementare con tecnologie innovative (tour virtuali a 360°) la Giardinoteca, ovvero il database online dedicato ai giardini aperti dal festival. Grazie per la visibilità che vorrete dare alla notizia, resto a disposizione per ulteriori informazioni.

Nella foto in allegato da destra: Giacomo Lodi, Giulia Nascimbeni, Licia Vignotto e Riccardo Gemmo (soci della cooperativa Interno Verde), Pierluca Peruzzi (direttore filiale Emil Banca di Ferrara), Matteo Passini (direttore generale Emil Banca).

