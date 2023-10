PREMIO DANIELE PO: 15^ EDIZIONE-VIDEO

15° edizione del Premio Internazionale Daniele Po

Incontro per la cittadinanza Venerdì 20 ottobre 2023, ore 20.45 – in Sala ‘F. Zarri’, piazza Guercino

Incontro per le scuole Giovedì 26 ottobre 2023, ore 10.00 – presso Auditorium Pandurera, via Venticinque Aprile 11

È giunto alla 15° edizione il Premio Internazionale Daniele Po, espressione del nostro territorio, che da anni pone l’attenzione e premia l’impegno e il coraggio di donne che si sono distinte per impegno civico e difesa dei diritti in tanti parti del mondo. Quest’anno l’attenzione è rivolta all’ IRAN e la Premiata sarà Zayneb Zinat Bayazidi, attivista curdo iraniana più volte arrestata e imprigionata per le sue idee dal regime iraniano. Giornalista, ora vive in esilio in Germania, continua a tenere alta l’attenzione sulla condizione delle donne e della minoranza curda in IRAN insieme al movimento internazionale che si riconosce nello slogan di resistenza Donna, Vita, Libertà. Il Premio Internazionale Daniele Po è stato fondato dall’Associazione Le Case degli Angeli di Daniele onlus, da sempre patrocinato dal Comune di Cento, vede fra i suoi partner territoriali l’associazione STRADE, Amnesty International Gruppo di Cento ed Emilia-Romagna, Libera Presidio del Centopievese, Coop Alleanza 3.0 e Lions Club International.

