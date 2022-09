PREMIO DEL DOPPIAGGIO CANTATO ERNESTO BRANCUCCI nell’ambito della manifestazione MUSICFILM Festival delle Colonne sonore Ferrara-scadenza 25 ottobre 22-la semifinale del concorso di svolgerà a Cento-sabato 19 novembre p.v.-

Cento. Fondazione Teatro G.Borgatti-PandureraTrasmettiamo il bando per partecipare al concorso “PREMIO DEL DOPPIAGGIO CANTATO ERNESTO BRANCUCCI” nell’ambito della manifestazione MUSICFILM Festival delle Colonne sonore Ferrara. La semifinale del concorso si svolgerà a Cento, sabato 19 novembre p.v. nell’ambito del concerto degli -Eventi speciali- “Aspettando Musicfilm”.

1.Descrizione e finalità del concorso: La 1° edizione del "PREMIO DEL DOPPIAGGIO CANTATO ERNESTO BRANCUCCI" è un'iniziativa presente all'interno della manifestazione "Musicfilm – 6° Festival delle colonne sonore". L'organizzazione del premio è a cura dell'Associazione Musicfilm in collaborazione con la Scuola Ermavilo, Fondazione Teatro G. Borgatti, gli Acchiappafilm e il patrocinio Comune di Ferrara e del Giffoni Film Festival. Il valore artistico di Ernesto Brancucci è stato talmente elevato da motivare la nascita di questo concorso, che intende premiare i giovani aspiranti attori/cantanti/doppiatori che, come ha fatto il M° Brancucci, siano capaci di arrivare al cuore della gente, attraverso la loro voce e la loro interpretazione tramite il doppiaggio cantato. L'obiettivo è quello di scoprire, valorizzare e premiare il talento emergente, dando concrete opportunità di sbocco formativo nel campo del Doppiaggio cinematografico. Il Premio del doppiaggio cantato Ernesto Brancucci, unico in Emilia-Romagna e in Italia, ha l'obiettivo di promuovere, tutelare e propagare la qualità dello stesso: un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale che si propone, infatti, di analizzare ed evidenziare le potenzialità, le sue influenze linguistiche, metriche, musicali e stilistiche che determinano l'evoluzione del linguaggio musicale in un contesto cinematografico. Grazie ad una tecnica precisa, ovvero il sincronismo ritmico labiale o lip-sync (la tecnica usata per film, telefilm, serie TV e cartoni animati, in cui il dialoghista adatta il copione rispettando fedelmente il labiale e la lunghezza dei dialoghi originali), il doppiaggio cantato non impedisce la conoscenza di una lingua musicale diversa, ma fornisce la possibilità a tutti di fruire di contenuti di qualità prodotti in altri paesi. È uno strumento di diffusione della cultura che non dà freno a essa. Una cultura anche musicale, che deve tener conto di vari aspetti come il ritmo, la rima e il messaggio. Il tentativo è quello di arrivare a un risultato finale che soddisfi, contemporaneamente, il rispetto del messaggio originale, la metrica, le rime e le immagini sullo schermo. Il tutto, consentendo all'interprete di cantare agevolmente, in modo da potersi concentrare sulle emozioni e sull'interpretazione. Il Premio è un'occasione per il pubblico di avvicinarsi al mondo delle voci oltre il buio, ponendo l'attenzione sulla complessità e sul fascino del mestiere del doppiaggio cantato.

Le pre selezioni si terranno online dove una commissione di esperti valuterà i lavori consegnati. Tra tutte le iscrizioni pervenute, la Direzione Artistica del Premio sceglierà 12 semifinalisti (3 per ogni categoria) che si esibiranno il 19 Novembre all’Anteprima del Festival al Teatro Pandurera di Cento (FE). Al termine, saranno selezionati 8 Finalisti (2 per ogni categoria) che verranno invitati ad esibirsi dal vivo in occasione della sesta edizione del Festival. In chiusura allo show, usciranno 4 vincitori (1 per categoria).

Per i Semifinalisti e i Finalisti la Direzione Artistica assegnerà ai candidati le nuove esibizioni, che dovranno preparare e proporre sul palco durante la semifinale e finale.

2. Descrizione Categorie Categoria Over 18: • Categoria DOPPIAGGIO: La categoria è aperta ad attori/attrici solisti, che dovranno esibirsi in performance esclusivamente DOPPIATE, attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. Gli artisti di questa categoria dovranno dare molta importanza alla voce, all'interpretazione e alla capacità di avvicinarsi quanto più possibile al personaggio. • Categoria CANTO: La categoria è aperta a cantanti solisti che dovranno esibirsi in performance esclusivamente CANTATE. I cantanti dovranno attingere dal repertorio musicale dei film d'animazione o live action. Gli artisti di questa categoria dovranno dare molta importanza alla voce, all'interpretazione e alla capacità di avvicinarsi quanto più possibile al personaggio. • Categoria DOPPIAGGIO CANTATO: La categoria è aperta ad attori/attrici/cantanti solisti, che dovranno esibirsi in performance di DOPPIAGGIO-CANTATO, attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. Gli artisti di questa categoria dovranno dare molta importanza alla voce, all'interpretazione e alla capacità di avvicinarsi quanto più possibile al personaggio. Categoria 8-17 anni: • Categoria CANTO: La categoria è aperta a cantanti solisti che dovranno esibirsi in performance esclusivamente CANTATE. I cantanti dovranno attingere dal repertorio musicale dei film d'animazione o live action. Gli artisti di questa categoria dovranno dare molta importanza alla voce, all'interpretazione e alla capacità di avvicinarsi quanto più possibile al personaggio.

3. Descrizione selezioni e modalità per iscriversi Categoria Over 18 • Categoria DOPPIAGGIO: – Preselezioni: La categoria è aperta ad attori/attrici solisti, che dovranno consegnare una clip doppiata della durata max di 2 min, attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. La clip dovrà essere consegnata nel formato mp4. – Semifinalisti: La Direzione Artistica assegnerà ai candidati le nuove clip che dovranno preparare e proporre sul palco durante l'Anteprima di Musicfilm Festival a Cento (FE). – Finalisti: La stessa clip vincitrice della Semifinale dovrà essere portata sul palco del Musicfilm Festival presso il Teatro Comunale di Ferrara. • Categoria CANTO: – Preselezioni: La categoria è aperta a cantanti/attori solisti, che dovranno consegnare un file audio cantato della durata max di 3 min attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. Il file dovrà essere consegnato nel formato mp3. – Semifinalisti: La Direzione Artistica assegnerà ai candidati i nuovi brani che dovranno preparare e proporre sul palco, con orchestra dal vivo, durante l'Anteprima di Musicfilm Festival a Cento (FE). – Finalisti: Lo stesso brano vincitore della Semifinale dovrà essere portato sul palco del Musicfilm Festival con orchestra dal vivo presso il Teatro Comunale di Ferrara. • Categoria DOPPIAGGIO CANTATO: – Preselezioni: La categoria è aperta ad attori/attrici solisti, che dovranno consegnare una clip doppiata e cantata della durata max di 2 min attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. La clip dovrà essere consegnata nel formato mp4. – Semifinalisti: La Direzione Artistica assegnerà ai candidati delle nuove clip che dovranno preparare e proporre sul palco durante l'Anteprima di Musicfilm Festival a Cento (FE). – Finalisti: La stessa clip vincitrice della Semifinale dovrà essere portata sul palco del Musicfilm Festival presso il Teatro Comunale di Ferrara. Categoria 8-17 • Categoria CANTO: – Preselezioni: La categoria è aperta a cantanti solisti, che dovranno consegnare un file audio cantato della durata max di 3 min attingendo dal repertorio cinematografico dei film d'animazione o live action. Il file dovrà essere consegnato nel formato mp3. – Semifinalisti: La Direzione Artistica assegnerà ai candidati i nuovi brani che dovranno preparare e proporre sul palco, con orchestra dal vivo, durante l'Anteprima di Musicfilm Festival a Cento (FE). – Finalisti: Lo stesso brano vincitore della Semifinale dovrà essere portato sul palco del Musicfilm Festival con orchestra dal vivo presso il Teatro Comunale di Ferrara.

4. Procedimenti per iscriversi Invia a premiobrancucci@gmail.com la richiesta di iscrizione indicando nell'oggetto "Premio Brancucci" e segui le indicazioni che ti daremo per poterti iscrivere. 5. Quote d'iscrizione e modalità di pagamento Costo iscrizione: ➢ 22€ per partecipare a 1 categoria ➢ 32€ per partecipare a 2 categorie ➢ 42€ per partecipare a 3 categorie Le quote d'iscrizione comprendono: • attestato di partecipazione per ogni singolo partecipante • video professionale HD dell'esibizione che sarà inviato al referente entro un mese dall'evento (solo per semifinalisti e finalisti) • 1 biglietto omaggio per la serata finale del 2 Dicembre, a prescindere dall'esito. Per gli artisti, che già godono del biglietto omaggio per lo spettacolo del 2 dicembre, che porteranno almeno 10 persone paganti, verrà riservato un ulteriore biglietto omaggio. La modalità di pagamento per iscriversi al concorso è tramite bonifico bancario. Le indicazioni su come procedere al pagamento verranno date per e-mail al momento dell'iscrizione. In caso di ritiro del partecipante, la quota d'iscrizione non verrà restituita.

5.LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI AL CONCORSO È FISSATA PER IL 25 OTTOBRE 2022 Le iscrizioni pervenute oltre questa data non saranno accettate e in caso di bonifico già effettuato, verrà eseguito il rimborso.

6. Modalità di avviso dei semifinalisti e finalisti e Dettagli sull'evento (Convocazione e Scaletta) I 12 Semifinalisti (3 per ogni categoria) verranno comunicati sui nostri social e via e-mail il 1° Novembre e la Direzione artistica comunicherà loro, privatamente, l'orario di convocazione delle prove e assegnerà ai candidati le nuove esibizioni che dovranno proporre sul palco. Gli 8 finalisti (2 per categoria) verranno comunicati al termine della semifinale; nei giorni successivi la Direzione artistica comunicherà loro, privatamente, l'orario di convocazione delle prove.

7. Metri di valutazione Il giudizio della giuria è insindacabile, in quanto composta da professionisti del settore. La giuria valuterà ogni aspetto delle performance dando un punteggio a: talento, interpretazione, musicalità, doti vocali, dizione, tecniche di sincronismo labiale. Tutte queste caratteristiche saranno valutate tenendo conto dell’età del concorrente ed eventualmente (laddove fosse chiesto) considerando gli anni di studio. Laddove ci fossero grandi problemi tecnici relativi alla microfonazione, la giuria potrebbe richiedere al partecipante di ripetere l’esibizione o una piccola parte di essa. Eventuali problemi tecnici relativi a microfonazione o amplificazione non condizioneranno assolutamente la valutazione della giuria. La giuria è composta da: • Virginia Brancucci (Direttrice Musicale della Scuola Ermavilo di Roma) • Lorena Brancucci (Paroliera e dialoghista ufficiale Disney Italia) • altri professionisti del settore che verranno comunicati in seguito.

8. Premi In ogni categoria saranno premiati il primo e secondo classificato con il premio dell'evento. I vincitori saranno premiati con le seguenti borse di studio e formazione di alto livello: Categoria over 18 • Premio CANTO: ➢ 1° classificato: 10 lezioni gratuite di solo canto presso la Scuola ERMAVILO di Roma ➢ 2° classificato: accesso gratuito nella giuria +18 del Giffoni Film Festival 2023 che comprende la partecipazione alle masterclass e incontri cinematografici • Premio DOPPIAGGIO: ➢ 1° classificato: 10 lezioni gratuite con Stefano Mondini nel corso "I colori delle voci" a Roma ➢ 2° classificato: accesso gratuito nella giuria +18 del Giffoni Film Festival 2023 che comprende la partecipazione alle masterclass e incontri cinematografici • Premio DOPPIAGGIO CANTATO: ➢ 1° classificato: Borsa di studio presso SCUOLA ERMAVILO di Roma 1 anno gratuito (escluso vitto e alloggio) ➢ 2° classificato: accesso gratuito nella giuria +18 del Giffoni Film Festival 2023 che comprende la partecipazione alle masterclass e incontri cinematografici Categoria 8-17 anni • Premio CANTO: ➢ 1° classificato: Borsa di studio presso SCUOLA ERMAVILO di Roma 1 anno gratuito (escluso viaggio vitto e alloggio) ➢ 2° classificato: accesso gratuito in occasione del Giffoni Film Festival 2023 (il premio relativo al festival può variare in base all'età del classificato)

9. Varie ed eventuali. L’organizzazione del concorso è autorizzata senza alcuna riserva a riprendere e fotografare gli artisti durante l’intera giornata in teatro ed è autorizzata ad utilizzare le immagini e le informazioni artistiche dei partecipanti ai fini di eventuali promozioni, utili alla divulgazione dell’evento stesso, senza limiti di tempo e/o forma. Quanto NON espressamente specificato nel presente regolamento sarà gestito e deciso dalla direzione artistica dell’evento. Qualora per motivi organizzativi, logistici o dovuti a cause di forza maggiore dovesse variare luogo e data dell’evento, o questo dovesse essere annullato, la variazione verrà comunicata con almeno una settimana di preavviso tramite e-mail e sarà effettuato il rimborso totale delle quote versate, o tali quote saranno congelate per la successiva data del format, a discrezione della Direzione Artistica.

10. LocationPer la Semifinale: CENTRO PANDURERA DI CENTO (FE) Via Venticinque Aprile, 11 – 44042 – Cento (FE) Per la Finale: TEATRO COMUNALE DI FERRARA (Ferrara) C.so Martiri della Libertà, 5 – 44121 – Ferrara

