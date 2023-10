Premio Internazionale Daniele Po 2023 XV edizione

Giunto alla 15° edizione il Premio Internazionale Daniele Po da anni pone l’attenzione e premia l’impegno e il coraggio di donne che si sono distinte per impegno civico e difesa dei diritti umani in tanti parti del mondo. Quest’anno l’attenzione è rivolta all’ IRAN e la Premiata sarà Zayneb Zinat Bayazidi, attivista curdo iraniana più volte arrestata e imprigionata per le sue idee dal regime iraniano. Giornalista, ora vive in esilio in Germania, continua a tenere alta l’attenzione sulla condizione delle donne e della minoranza curda in IRAN insieme al movimento internazionale che si riconosce nello slogan di resistenza Donna, Vita, Libertà. Sarà ospite dal 20 al 27 ottobre in Italia e incontrerà studenti e cittadini fra Cento, Ferrara e Bologna portando la sua testimonianza e messaggio di pace.

Due eventi toccheranno la città di Cento: Venerdì 20 ottobre ore 20.45 in Sala Zarri presso Palazzo del Governatore, incontro aperto al pubblico e Giovedì 26 ottobre ore 10.00 presso Auditorium Pandurera incontro riservato alle scuole superiori della città con altissima adesione delle classi. Si replicherà con istituti superiori di Ferrara venerdì 27 ottobre.

La premiazione ufficiale alla presenza delle massime autorità istituzionali avverrà Sabato 21 ottobre 2023 alle ore 10.30 presso Cappella Farnese Palazzo d’Accursio sede del Comune di Bologna.

Il Premio per la sua valenza internazionale vede gli alti patrocini di Parlamento Europeo, Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Regione Emilia-Romagna, Università degli studi di Bologna, Comune di Cento ed è promosso da Le Case degli Angeli di Daniele e dai suoi fondatori Nedda Alberghini e Fortunato Po, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Pieve di Cento, Strade. Fra i partner sostenitori Coop Alleanza 3.0 e Lions Club International. Partner di rete Amnesty International Cento ed Emilia-Romagna, Associazione Libera del Centopievese.

