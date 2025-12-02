Presentata la nuova maglia speciale della Benedetto XIV

Nella serata di domenica 1° dicembre, la Chiesa di San Lorenzo ha ospitato l’evento “Non guardarla, vivila”, appuntamento dedicato alla presentazione della nuova maglia speciale della Benedetto XIV, nata da un progetto che unisce sport, arte e territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Cento e con il supporto del main sponsor Fava, ha offerto l’occasione per valorizzare ancora una volta il legame profondo tra la città, il Guercino e la società biancorossa.

Nel corso dell’evento sono intervenuti anche i rappresentanti del Comune e i partner del progetto, tra cui Silvia Bidoli, Assessore a Turismo e Cultura del Comune di Cento, e Alessandro Livreri, direttore marketing di Brainstop, che hanno evidenziato l’importanza della rassegna e il significato culturale dell’iniziativa, ribadendo l’impegno della Benedetto XIV nel coinvolgere la comunità centese e nel dare continuità a progetti che uniscono sport, storia e identità locale.

Così Silvia Bidoli: “Il Comune di Cento e l’amministrazione in particolare hanno sempre piacere quando si crea questa sinergia tra eccellenze pubbliche e private e in questo caso sono cultura e sport che dialogano insieme. Guercino è il nostro ambasciatore ed è uno degli artisti più diffusi a livello mondiale, quindi per noi la Benedetto, che è una squadra eccellente e che gira tutta Italia, è il miglior ambasciatore per questo patrimonio centese. Per noi la collaborazione tra il Comune e la Benedetto è in divenire: abbiamo tante idee e tante proposte, siamo molto orgogliosi di questo primo passo fatto insieme”.

È stato il General Manager della Sella Cento, Renato Nicolai a svelare ufficialmente la nuova maglia. La divisa presenta un’opera del Guercino esposta proprio nella Chiesa di San Lorenzo, scelta per sottolineare la connessione identitaria con il territorio e la volontà di portare l’arte centese al centro del progetto sportivo. Nicolai ha inoltre illustrato il valore simbolico della maglia e le occasioni in cui verrà utilizzata durante la stagione, oltre a rimarcare il ruolo fondamentale della collaborazione con il Comune.

A chiudere l’appuntamento è stato Gianni Fava, Presidente della Sella Cento:

“Abbiamo sposato con grande entusiasmo questo progetto, soprattutto grazie ai miei nipoti Emanuela e Luigi: un’iniziativa che nasce dalla creatività, dall’inventiva e dallo spirito di iniziativa di questi giovani, sempre impegnati a proporre idee nuove e originali. Il Guercino è un simbolo della nostra città, ciò che la rende famosa: è bello che Cento possa essere conosciuta, oltre che per il Carnevale e per il Guercino, anche per la nostra squadra. Grazie a Brainstop, che con la comunicazione e con questi progetti cerca di avvicinare sempre più persone al mondo della Benedetto. Sappiamo che ogni giorno affrontiamo città e piazze importanti: sono anni che siamo in questa categoria così impegnativa, e siamo orgogliosi di essere nel basket che conta in Italia. Inoltre, le maglie che i giocatori indosseranno nelle due partite verranno firmate e messe all’asta: il ricavato andrà al Servizio Di Accoglienza alla Vita, a cui la Benedetto è particolarmente legata”.

La nuova maglia sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della Benedetto XIV: tutte le maglie ordinate attraverso il sito di B.Box entro mercoledì 3 dicembre saranno consegnate in occasione del match del 7 dicembre contro Avellino alla Baltur Arena.

